謝安琪張繼聰首度夫妻檔合作新歌 憑歌寄意：祝福仍相信婚姻的人 (15:23)

謝安琪嘉許老公為她度身訂做的歌曲，除有奔放的感情輸出，更以她的音域編寫，覺得阿聰很厲害，把她的聲音發揮到極致，拿捏得很好。（資料圖片）

謝安琪（Kay）發布最新單曲《成婚破浪》，Kay早前透露今年生日收到一份獨一無二的禮物，就是由丈夫張繼聰親自編寫的一首歌。今次是兩公婆在歌曲製作上，首次正式合作。

Kay回想起收到阿聰的這份禮物時，既心甜又驚喜。多年來首次唱出由老公作的歌，對他們來說意義重大。她之前曾收過阿聰唱給她的冧歌如《K型》、最近的新歌《日薄西山》等，今年生日的當天，阿聰靈感泉湧，在家庭活動完結後，埋首製作歌曲。

Kay在他身邊走過時，隱約聽到歌曲很有感情，當晚12點前收到歌曲後，更覺感動：「我哋結婚16年，仔女都大，唔知係咪佢忽然好有感觸，我哋嘅婚姻都行咗好遠，我聽嘅時候就有呢份觸動，覺得旋律有一份好深厚嘅感情，中間有好多歷程，覺得有情緒喺裏面，呢一刻提起呢份感情，都唔係心如止水，反而仍然好有力量，好肉緊嘅Melody。」她亦嘉許阿聰為她度身訂做的歌曲，除有奔放的感情輸出，更以她的音域編寫，覺得阿聰很厲害，把她的聲音發揮到極致，拿捏得很好。

聽了數天後，Kay覺得一定要交由好友小克填詞，二人討論一陣子也未有想到題材。直至有一天，她跟小克討論阿聰《日薄西山》時，說起與阿聰經歷很多節日與年復一年的結婚周年，但仍然很有儀式感。

小克聽完指婚姻遇到對的人很重要，覺得新歌也能以「婚姻」為題材，故此，Kay將對婚姻的感受告訴小克：「人生大事以前啲人至少有三件：出生、結婚、死亡。以前啲人覺得結婚係同生死一樣咁重要，但係現代人嘅婚姻成功率，唔算係好有保證，開始有好多人選擇唔結婚，可能用第二啲形式追求愛情或者關係，我特別想去祝福仍然相信婚姻嘅人。

我覺得大家可以拖住手踏入呢個承諾，有勇氣一起去面對將來重重關卡，開展人生新階段，已經係福氣，能夠有呢個人令你決定要結婚、有呢份經歷，已經係好難得嘅事，所以就有呢首歌。小克真係好完美咁將我嘅感受，我對婚姻嘅睇法都寫晒落去。」

Kay亦希望《成婚破浪》能成為別人婚禮當天所唱的歌，因為多年來，有不少人邀請她到婚禮當嘉賓演唱《囍帖街》，但心裏總覺得有點「怪怪的感覺」，她解釋：「《囍帖街》係傷感嘅，我好明白大家好鍾意呢隻歌嘅心情，因為嗰份心意係大過一切，所以我都順應主人家心意演唱，但𠵱家終於有一首真係帶住溫暖嘅祝福，適合係婚禮當日唱嘅歌喇。」Kay更為《成》邀請小克畫出「囍帖」，用作宣傳之用，而且能以「囍帖」回應大家對她最熟悉印象，再以《成婚破浪》道出對結婚的憧憬。

今次《成婚破浪》的MV是由「水野月」製作，他們是年輕人喜愛的網絡短片製作的團隊，Kay很欣賞他們的想法、能量、以及對拍攝的熱誠，他們今次第一次製作MV，有一種清新及青澀。

MV講述兩對情侶的故事，Kay不想樂迷錯將重點放在自己身上，局限MV的想像空間，所以決定不參演MV，讓樂迷能以自身角度感受這歌。角色交由簡慕華（Rachel）、張滿源（Kenneth）以及「水野月」的阿潮和Yoyo飾演情侶，她補充：「呢個MV係通宵拍攝，我都有去現場去支持打氣。特別鳴謝Rachel同Kenneth，佢哋兩位真係好幫忙，一口答應邀請，演澤得非常好。」

（即時娛樂）