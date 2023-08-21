草蜢澳門開騷 蔡一傑綵排拗柴負傷演出 照打後空翻冇有怕 (16:26)

草蜢預備禮物送給現場觀眾，就是蔡一智親自設計的Tee，他們邊唱《暗戀的代價》，一邊將禮物包拋到台下。（大會提供）

蔡一傑雖然拗柴要負傷演出，但他仍表現專業，打後空翻都難不倒他。（大會提供）

草蜢前晚（19日）假澳門威尼斯人金光綜藝館，繼續巡迴演出。三子在3小時無間斷又跳又唱，觀眾反應熱烈，蔡一傑狀態大勇，在台上表演後空翻，獲全場掌聲，但直到演唱會接近尾聲，傑仔在台上才道出他前一晚綵排時，不小心拗傷左腳，要用繃帶固定腳踭位置，才能負傷演出。

他說：「前一晚綵排跳舞唔小心拗傷左腳，夜晚返到酒店房，阿智（蔡一智）仲話做跌打師傅幫我扭隻腳，我即刻話唔好，唔慣畀阿哥捽腳，但我有幫自己按摩，現場太好氣氛，我都忘記咗受傷，因為觀眾嘅掌聲同歡呼聲，係最好嘅止痛藥。」

旁邊的蘇志威說：「其實我好放心佢嘅傷勢，因為我哋3個都係超級運動員，少少損傷，一日應該可以復原，大家都有眼睇，冇問題。」

草蜢將於10月28到高雄開演唱會，3子感興奮，因為他們是首隊香港組合，登上高雄巨蛋舞台，蔡一傑說：「早排我哋三個仲喺度拗，以前有冇去過高雄做騷，我印象有，但佢兩個話冇，後來我問番啲台灣fans，原來我哋1992年喺高雄開過演唱會，所以今次係相隔30年，再同高雄嘅fans見面。」

1985年成軍，屹立樂壇轉眼38年，蔡一傑在台上感觸說：「一個歌手喺樂壇38年已經唔容易，一隊組合喺樂壇38年，除咗大家要一直維繫住好好嘅關係，大家仲要一樣咁fit，先可以做到今時今日，所以呢條路一啲都唔容易行，而當年我哋第一首主打歌係《飛躍千個夢》。」

澳門站演出完成，傑仔這晚還有另一個好消息，原來他獲《香港健美金像獎2023十大健美名人頒獎典禮》頒發「十大健美名人獎」，還有一座純金獎座及獎牌，他說：「呢幾年都積極參與健身界活動，去做頒獎嘉賓，亦有好努力運動，多謝大會頒呢個獎畀我，希望我可以繼續keep落去，去到某個年紀，仲可以有六嚿腹肌。」

（即時娛樂）