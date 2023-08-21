《造星V》Lyman中文獲讚有進步 孖Jason接商演感開心 (19:32)

《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman）與30強選手雷濠權（Jason），今天（21日）到銅鑼灣出席藝術裝置打卡活動，獲同屆參賽者Snoopy和Owen現身力撐，還吸引大批粉絲到場舉牌支持，兩人表現興奮，還滿足粉絲們合照和簽名的要求。

童心未泯的Lyman和Jason同樣喜歡收藏公仔，Lyman透露每年都偕太太同遊美國主題樂園，即使早前參加比賽期間，也抽時間去樂園玩，也會搜羅得意公仔，太太更會儲卡通頭飾；Jason則指家裏空間不大，所以收藏品都是迷你版。

Lyman與Jason在《造星V》裏曾是同組組員，今次打孖上接首個商演感開心，希望將來有更多合作機會。問到是否已簽約ViuTV？Lyman稱雙方仍在洽談中：「我廣東話不好，需要考慮，傾約也會比較耐﹗我覺得香港和紐約生活一樣好急促，返香港發展，自己都算適應快，最大障礙是廣東話，為了排除溝通上的誤會，我正努力學中文，跟家人、朋友都盡量講中文，太太都讚我中文有進步，她是我中文老師和演出跳舞的指導。」

本身是樂隊鼓手和KOL的Jason亦在思考發展路向，他說：「我曾經常懷疑自己的能力，沒想到參加《造星V》得到好多支持，令信心增加，都希望ViuTV給我多些機會。」

（即時娛樂）