黃秋生曾是喊包 成長後變「海膽」：我嘅人生驚濤駭浪 (19:52)

由黃秋生與張珮華（Joyce）創立的「神戲劇場」，今年創團10周年，舉行一連串慶祝活動，包括出書、攝影展及本業舞台劇等。最近黃秋生接連出席兩個分享會，內容分別圍繞榮登書局暢銷書榜三甲的自傳《秋生回憶》及法國戲劇文學。

《秋生回憶》的其中一篇序言，是由與秋生識於微時的邱禮濤導演（Herman）執筆。自傳的策劃人Joyce憶起當初邀請Herman寫序時，對方一口答應，序言更與秋生自傳的內容不謀而合，都是記載一件發生在1983年的小事。

當年仍是大學生的Herman邀請秋生上他家拍攝他的學生作品，秋生見到書架上的書本琳瑯滿目，心生羨慕，因為Herman的一句鼓勵，秋生內心種下了一定要重返校園讀書的種子，最終在兩年後成功入讀香港演藝學院，更以最傑出學員的身分畢業。這是兩個大男人以生命影響生命的佐證，Joyce被這份男人的浪漫感動，分享時一時哽咽。

秋生取笑Joyce眼淺，但原來他也曾是個喊包：「我細個成日喊，聽音樂又喊，唸詩又喊，𠵱家大個咗就好似海膽咁，外面生咗啲刺，但內裏都係軟腍腍。」

秋生的一生，無論事業或家庭都經歷不少風浪，在場觀眾問秋生如何面對生命漣漪時，秋生笑言：「我嘅人生點止有漣漪，直情係驚濤駭浪啦！」對於生命出現過的高山低谷，即使是無法自主選擇的事，秋生最基本的要求，是要有尊嚴地面對生命。他分享到一次雷電交加搭飛機驚險經歷，在危機存亡之際，他扣好衫鈕，戴上牛仔帽，坐得四正，希望可以有尊嚴地面對死亡。

喜歡法國浪漫主義的秋生，帶領神戲劇場將幾齣法國當代戲劇《狂揪夫妻》、《ART呃》及《極地謎情》搬到香港舞台，翻譯成廣東話版本給香港觀眾欣賞。他透露揀選這些劇目是因為法國劇本「有陣除」—以娛樂性的荒謬講深奧的話題，非常切合劇團風格。

秋生認為法國戲劇的特色是，戲中融入愛情、生死等哲學。而新劇《極地謎情》像洋蔥一層層揭開的劇情，也交織著真假、生死及愛恨的哲學。秋生事隔11年再演這個劇本，他表示年紀大了，所以對劇本中談及的生死有更深刻的理解。

為《極地謎情》擔任導演的陳淑儀，則在編排上著力於營造出故事與觀眾的連繫，希望觀眾可以理解到劇中的哲學。秋生又笑言對手游學修領悟力很高，只需半個鐘就可以記下很長的對白，令他又「嬲」又羨慕。

（即時娛樂）