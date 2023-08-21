孖住193謝票一日跑八場 票房緩升 阿Dee為《陰目偵信》負責到底 (21:11)

電影《陰目偵信》因郭嘉駿（193）的「不謝票宣言」引起關注，193亦歸隊參與謝票，昨日（20日）共安排了不同戲院舉行的8場謝票，他跟何啟華（阿Dee)拍住上跑足8場，開心跟捧場的觀眾合照。《陰目偵信》票房失利令監製戴栢豪自責，據稱近日票房緩升，謝票場爆滿，累計票房近300萬。昨日於時代廣場英皇戲院的謝票場更有神秘嘉賓，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與王智德（Alton）捧場，兩人在觀眾席最後排向193與阿Dee發問，觀眾發覺他們時全場起哄。

Lokman與Alton出現令阿Dee與193好驚喜，阿Dee向觀眾報喜：「有好消息，我哋嘅票房有進步，好慢好慢嘅進步，證明仲有好多人未睇！」阿Dee為《陰目偵信》負責到底，今晚（周一）他跟導演梁國輝繼續謝票，這是他連續第三日謝票，周六、日是由朝到晚，十分勤力，果然是言出必行，不會放棄！

《陰目偵信》ERROR 四子主演外，周家怡特別演出，戲中她一展鋼琴技藝，雖然只得短短幾秒畫面，原來拍攝當日，家怡即場表演近一分鐘鋼琴獨奏，揮灑自如，花絮片段讓大家一睹家怡努力苦練的成果！她說：「我小時候學過彈琴，懂得看譜，但已經好久沒彈過，知道有這麼一幕，我立刻找老師惡補，老師用盡好多方法教我，例如彈琴時將左右手分開錄音，播放給我一邊聽、一邊練習，老師讚我有天分，不停鼓勵我！」為了演好這一幕，家怡每天努力練習，拍攝前一日，再找老師補課，才正式埋位，家怡說：「我在兩個星期之內，每日起碼練習八小時，埋位當天不太緊張，只能夠盡力而為！」她表示之後會繼續練習，不浪費一番心機！

（即時娛樂）