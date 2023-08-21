李幸倪舉行千人生日派對公布喜訊 歌迷大嗌：宣布結婚 (22:02)

李幸倪（Gin Lee）慶祝36歲生日（26日），日前於旺角麥花臣場館舉行「ATTENTION GIN BIRTHDAY GIG」千人生日會，逾千歌迷為她預祝生日。甫開場，Gin以快歌《Dum Dum》暖場，隨後她接連唱出《單戀這件小事》及《剛好》，氣氛熱烈。

主持DJ梁文禮擔任司儀，表示Gin要宣布... ...台下歌迷大叫「宣布結婚！」Gin笑說：「宣布結婚？我會請你㗎，放心。」她說：「我想多謝公司，知道我八月生日，就話幫我搞個birthday party，我話好呀，不過我話如果係birthday party，我驚得五個人出席，哈哈！講吓講吓，不如話做過小型音樂會啦，又可以唱歌、同大家玩遊戲，咁就真係一個birthday party，只不過個主角要唱歌，但我好樂意為大家唱歌，因為過去幾年我哋真係少咗好多機會唱歌畀大家聽、少咗好多機會見面，既然今年有個咁好嘅機會，我想做多啲嘢回饋一班惜我嘅fans。」

Gin先後唱出《月球下的人》、《雙雙》、《芝蔴開門》、《和每天講再見》及《企好》。生日會上Gin又跟歌迷大玩遊戲兼送禮，如大電視、單腳「企好」唱歌及睇MV估歌曲。今次生日會讓Gin感受深，她一向低調過生日，今次生日會是想回報多年來默默支持自己的朋友，希望見到大家，唱歌給大家聽。她回想去年生日的心情，當時心情忐忑，因為是她人生十字路口，對未來很多事情不確定。這一年時間，她簽約新唱片公司、出歌、工作接踵而來，時間過得好快，不容易亦要很多勇氣但她感恩，她一再多謝歌迷的支持。會上她宣布喜訊，官方歌迷會正式成立。

（即時娛樂）