楊貫一8.25設靈 徒弟劉哲宇傳承師父精神 (21:27)

劉哲宇（Lisa Lau）創辦的鮑魚品牌在「星級企業品牌大獎」中獲獎。她領獎時表示：「這個品牌是我與師父楊貫一先生在16年前一同研發，雖然師父已離開我們，但他熬製的鮑汁秘方將永遠留存，我會繼續秉承師父『選料認真 製作用心』的八字真言。」

有「世界御廚」之稱的「鮑魚大王」楊貫一上月底離世，將於周五（25日）假香港殯儀館設靈。此際獲獎Lisa的心情百感交集，原有意婉拒出席，但想起師父一生成就獲得外界肯定，深具紀念意義，最後答允出席領獎。

Lisa對於師父離開，心情仍難以釋懷，並感謝多方好友的慰問。她回想師父在醫院治療的日子，她常到醫院探望，不想讓老人家憂心，強忍難過心情，與師父分享過往生日片段及訴說以前一起到世界各地表演的歲月，鼓勵師父痊癒出院後慶祝中秋及生日，可惜一切只能化作懷念。

Lisa日前接受黎燕珊與翁燦燐主持的新城節目《星級品牌文化》訪問，黎燕珊問Lisa覺得師父留給她最珍貴是什麼？Lisa哽咽說： 「很感恩我的人生中能夠遇到師父，更感恩師父的信任並授權給我經營即食食品品牌，改變我一生。師父教會我很多做人道理，叫我做事不要衝動，要學會像他一樣不慍不火地處事，問題自然得到解決，這些教晦讓我一生受用。」

（即時娛樂）