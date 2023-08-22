黃美棋答應男友鍾健威求婚：用我餘生繼續煩死你 (11:22)

快將踏入34歲的黃美棋，昨天（21日）在社交平台公布喜訊，宣布明年嫁男友鍾健威（Ray），黃美棋分享和Ray求婚照片，並撰文表示：「我哋出年真係結婚啦﹗」她說：「多謝你為我安排嘅呢一個驚喜party，原本無諗過要特別攪生日，所以見到啲朋友同屋企人嗰下真係好感動，到咗切蛋糕嘅時候，竟然仲有一個神秘嘉賓，嗰下真係真係好開心亦都好感動，因為你竟然安排咗個氣球帶住隻我哋隻求婚戒指飛埋嚟，我無諗過你會記得我講過好得意...好鍾意。

一晚入邊喊咗幾次，但係全部都係幸福嘅眼淚，好多謝大家對我地嘅寵愛，我真係覺得自己好幸運，好幸福，成長嘅階段，分別遇到身邊嘅每一位，我切蛋糕嘅時候，手都震埋，心入邊諗，點解我咁幸福？所有屋企人、好朋友、重要嘅朋友都好錫我，我心入邊默默祝福你地每一個都要身體健康，事事順心，人大了，已經唔係好在乎自己幾歲，重視嘅身邊嘅人過得開唔開心，健唔健康。」

最後黃美棋感謝未婚夫Ray：「多謝你嘅精心安排，我哋終於唔使守秘密啦，多謝你安排咗呢個咁難忘嘅生日俾我，多謝你由搵地方、偷偷聯絡我嘅屋企人、朋友、買花、搵decor佈置、安排座位、扮做嘢出去先，今次樣樣都完美無瑕，我真心要俾個叻你，今次你係勁嘅，冇乜特別嘢可以報答你，只能用我嘅餘生去繼續煩死你，以後我哋要繼續相親相愛，繼續去創造屬於我哋嘅未來﹗」

（即時娛樂）