煮東煮西 中秋篇｜黃翠如出師不利愈幫愈忙 恨食「流心」鮑魚？ (13:10)

顏志恒和支嚳儀歌癮起，獻唱《但願人長久》應節。（大會提供）

Shiga（右圖）笑問：「你平時喺屋企會幫吓手？」翠如笑說：「冇喎，但我有洗碗嘅。」豈料Shiga踢爆：「但我見到Edwin（蕭正楠）洗埋碗喎。」（大會提供）

烹飪綜藝節目《煮東煮西》反應熱烈，無綫推出「中秋篇」應節，並於本周四、五晚10點半翡翠台播映。節目原本由黃翠如、陳自瑤、連詩雅（Shiga）擔任主持，惟陳自瑤因身體抱恙未能參與錄影；擔任「煮東」及「煮西」的資深名廚黃亞保（保哥）及黃浩然愛妻莫家嘉，則繼續分別伙拍支嚳儀及顏志恒，炮製多款中秋應節美食。

周四（24日）播出的一集是海鮮篇，今集「煮東」美食是黃金鮑魚和豬肉釀魷魚筒，「煮西」美食是法式青口煲和柚香帶子薄脆，支嚳儀炮製的甜品則是紫薯香芋雪耳羹。

是集翠如表現活躍，甫開始便嚷着要幫保哥處理食材，怎料出師不利愈幫愈忙，Shiga笑問：「你平時喺屋企會幫吓手？」翠如笑說：「冇喎，但我有洗碗嘅。」豈料Shiga踢爆：「但我見到Edwin（蕭正楠）洗埋碗喎。」翠如聞言解釋：「因為佢見到啲嘢污糟，就會忍唔住即刻洗！」對廚房事感覺一竅不通的翠如，又天真地發問：「啲鮑魚會唔會有流心㗎？」家嘉聞言更正她：「嗰啲係溏心，真係要留心聽書！」

周五（25日）一集的主題是粥粉麵飯，節目尾聲，顏志恒和支嚳儀獻唱《但願人長久》應節，並互訴心聲，支嚳儀感恩說：「大家都好有熱誠好有愛，我哋好短時間就打成一片，好似一家人咁。」保哥則說：「喺幾位主持人帶領之下，我口才變好咗。」

（即時娛樂）