港姐2023｜打破傳統將AI元素融入選美 史上首位AI港姐司儀誕生 (14:45)

《2023香港小姐競選》將於周日（27日）晚舉行決賽，16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle），連日來積極備戰，以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜。

大會今年打破傳統，將人工智能（AI）元素融入選美盛事，特別邀請大數據專家車品覺先生，擔任《2023香港小姐競選》AI項目顧問，在麻省理工學院香港創新中心協作下，並聯同myTV SUPER及TVB品牌傳播科，利用AI生成技術為決賽舞台增添多元性及新鮮感，當中包括「與未來的自己對話」、「參考DNA度身訂造Q&A」等，大會將於日內陸續公布更多詳情。

今日（22日）大會公布其中一項滲入AI元素重要項目，就是其中一名大會司儀陳婉嫣（Evelyn），正是AI透過綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段生成出來，更是史上第一位AI港姐司儀！

大會除透過不同造型片段包括泳衣和晚裝等、還有歷屆冠軍自我介紹及對答節錄，生成出最接近完美的香港小姐冠軍、作為是次決賽大會司儀。據知Evelyn及婉嫣的名字由來，也是AI根據歷屆冠軍的中、英文名資料生成，意思是聰明及迷人。

AI綜合過去50屆港姐冠軍，由於以「陳」姓佔的比例最高（共有6位），故為AI生成的港姐司儀改姓「陳」，使名字更貼近香港的文化。

大會還公布評判陣容，有香港公益金董事及名譽副會長夏大衛博士、「甄愛慈善基金」創辦人暨2000年多倫多華裔小姐冠軍汪詩詩小姐、香港理工大學基金永遠榮譽主席鄺美雲太平紳士、陳振彬博士大紫荊勳賢，GBS，太平紳士；及香港電影發展局主席王英偉博士大紫荊勳賢，GBS，JP。

最上鏡小姐評判則有著名模特兒暨禮儀及形象導師陳嘉容小姐、2012國際中華小姐冠軍張曦雯小姐、藝術家馬興文先生及著名導演葉念琛先生。

（即時娛樂）