奇蹟小店｜周吉佩學夫妻相處之道 李佳獲讚標準葫蘆身形 (16:01)

無綫綜藝節目《奇蹟小店》本周播出最後三集，肥媽伙拍「好聲音」代表周吉佩、林鉫徫、羅啟豪、李佳及魏嘉信，繼續走訪各大歷史悠久小店，包括眼鏡店、海味舖、茶葉舖、旗袍店及西裝店，大談小店興衰與傳承問題之餘，還探討了夫妻、老闆員工及父子的相處之道。

明晚（23日）一集，肥媽與李佳去到百年歷史旗袍店，與店主簡漢榮暢談旗袍史，簡老闆大讚李佳有葫蘆標準身形、是穿旗袍的標準衣架。席間，李佳穿上簡老闆為其精心挑選的白色旗袍，大展美好身段；本身愛穿旗袍的李佳，還帶別具意義紅色旗袍在節目中分享，又指每當見到旗袍，便會想起外婆：「外婆年輕時成日著旗袍，有次我哋翻箱底見到佢有好多旗袍，我都有拎嚟試著。」

今晚（22日）一集，肥媽與喜愛品茶的羅啟豪，體驗傳統包茶葉真功夫之餘，又帶了林鉫瑋到傳統海味店、學習如何挑選適合自己口味的靚臘腸。

昨晚（21日）一集的眼鏡店店主鄧生及鄧太，亦是簡單愛情的最佳見證。鄧生鄧太攜手經營眼鏡店，高峰期曾藏有約4萬副名牌懷舊眼鏡，消息傳開後成為人氣潮店，備受不少明星藝人熱捧，周星馳及沈殿霞也曾是店舖客人。

除了星級客仔，鄧生鄧太愛情故事亦引人入勝，當年盲婚啞嫁的二人，結婚多年依然恩愛如昔，鄧太笑言二人的愛情保鮮法，是「做乜都要打孖上」，鄧太說：「我哋點解相處咁和洽，係因為互相忍讓，覺得唔開心就冷戰，唔出聲。同埋食早餐一定兩個人，去邊都多數兩個人一齊。」周吉佩聞言則說：「我都真係要學吓點樣同太太再和諧啲相處，個配合好重要。」

（即時娛樂）