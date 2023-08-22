方力申邀女友睇舞台劇 對婚事順其自然 爆父母恨抱孫 (18:29)

方力申（小方）與資深戲劇工作者張可堅，今天（23日）到灣仔出席舞台劇《相約星期二》發布會，宣布11月初假演藝學院公演共12場，由於內容關於漸凍人故事，他們希望藉該劇引起各界關注罹患ALS漸凍人症病患者，小方特別鳴謝王菀之為舞台劇聲演一角，以及唱廣東版主題曲，他今次碌盡人情卡，請對方包辦音樂及錄音部分。

小方表示入行多年首度演舞台劇，最擔心記對白和保養聲線，他表示疑去年9月確診新冠病毒後，導致近期有腦霧，他說：「我最近拍《逆天奇案2》，覺得自己記性比以前差，記太多長對白和術語感到困難，不時有NG，我問其他演員，他們都說有相同情况。我會趁舞台劇綵排，向堅叔（張可堅）取經。」

問到會否邀請女友葉萱（Maple）來欣賞演出？小方甜笑說：「會，我安排一個通行證給她，方便她出入台前幕後支持睇騷或見我。」

講到與女友有否結婚計劃，小方回應：「我們正在一起成長，互相令對方成為更好的人，我知自己到適婚年齡，結婚的事順其自然。（爸媽有沒有催婚及恨抱孫？）爸媽最近真的講到出口想抱孫，我回答他們順其自然，給我一點時間。」

他直言在生育方面有點擔心，傳媒笑他很有錢怎會擔心？小方續說：「這是世紀誤會，想生個健康小朋友，不是容易的事，要感恩才可以，我打算做身體檢查，要確保自己健康再去想，之前練習游泳時感覺精神不太好，都懷疑自己有病。」

（即時娛樂）