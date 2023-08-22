「Tony仔」容天佑手指公受傷縫15針 醫生稱傷口深：傷咗神線線 (19:18)

在無綫劇《法言人》演「Tony仔」一角而入屋的容天佑，昨天（21日）在社交平台自爆手指公縫了15針，他分享事發經過：「不嬲屋企有嘢壞咗爛咗，我都鍾意自己一手一腳裝番，有一日廁所有隻玻璃嘅門鬆咗，收工返到屋企嘅時候，諗住裝番好，為免佢無啦啦鬆脫，整親我屋企嘅大帝（🐶🐶）。

可能係前一晚瞓得3個鐘就要起身開工嘅緣故，竟然玻璃門個角啲玻璃爛咗，我都唔知道，諗住拎起個角托起個櫃門上螺絲嘅時候，突然間感覺到天花板好似不斷滴水落隻腳度，抬頭望一望天花板，又無水喎，低頭望一望隻腳，曄，成隻腳都係血嘅？再望一望隻手，原來有一大塊玻璃戒（𠝹）咗落隻手指公度，仲好紮實咁插住咗喺度。

當然，我第一時間沖（衝）入廚房嘅洗手盆，搣返塊玻璃出嚟先啦，心諗，我係男人嚟㗎嘛，唔痛嘅，不斷安慰自己嘅同時，唔得啦：『唔該！幫我拎支有糖嘅汽水比我，好暈啊』見到甘（咁）多血，你5（唔）驚我都驚啦大佬﹗

諗住包紮咗，等佢止下血就無事啦，少事姐（啫），所以包好左（咗）隻手指就出咗街。結果當日喺街，換左4﹑5次沙（紗）布，因為仲不斷滲血，每個見到我傷口嘅朋友，都叫我要去醫院縫針，但我都只係答佢哋，唔洗（使）啦，甘（咁）少事！（縫針喎，你估我唔驚咩？）

到咗夜晚，真係無辦法啦，仲流緊血，所以都係去咗醫院嘅急症室睇醫生，醫生反開塊皮望一望個傷口 ：『嘩，你啲皮已經壞死咗，傷口太深，神經線都傷咗，要4﹑5個月先會痊癒。嗱，先幫你洗傷口。』

吓？洗傷口， 咁咪好乸，好痛？算啦！當下無辦法再扮man啦，即刻不斷問醫生：『可唔可以打麻痹（醉）針先啊？好彩，醫生䕶士好好人，除咗打針落個傷口嗰下最痛之外，縫針都係感覺到將啲皮駁埋一齊 （過程太恐怖自己都唔敢睇）。

除咗比醫生䕶士笑我怕痛之外，其實佢哋都好專業好錫住我，多謝醫生半夜仲咁有心機幫我縫番好隻手指，而家見到鏡都有少少陰影。

大家放心，縫完針過咗幾個鐘我就如常返咗工啦，只係而家好擔心拆線嗰日🥶痛。」

（即時娛樂）