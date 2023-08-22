港姐2023｜潘明璇被封「Pizza姐」否認整容 稱前度講大話 (20:04)

對於被封大熱，郭珮文說：「好多謝大家支持，其實大家真係幾好，我只能盡力做到最好，其實都有幾多佳麗表現好好。」（鍾偉茵攝）

潘明璇被前男友公開舊照爆料，指她曾整容及出軌，她一概否認，表示對方這樣做令她感震驚。（鍾偉茵攝）

《2023香港小姐競選》總決賽將於本月27號舉行，16位候選佳麗今天（22日）獲安排與大會評判及最上鏡小姐評判會面。

今屆港姐決賽特別以AI透過綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段，生成出史上第一位AI 港姐司儀陳婉嫣（Evelyn），擔任其中一位大會司儀。大會統籌經理何小慧透露AI港姐司儀將參與問答環節，今屆真人港姐司儀人數相對較少，問可擔心AI港姐司儀不懂執生及與佳麗缺乏交流？她說：「會在綵排及開會商討細節，我們都不知，都要試。」她指今屆從沒有安排曾志偉擔任港姐司儀，不過曾志偉很緊張港姐，手術後每日都和團隊進行線上會議。

（16）郭珮文表示現階段日日催眠自己不要驚，最擔心臨場表現失準，受「社恐」影響信心而講不出說話，她說：「還有少少『社恐』，最主要是怕醜，希望藉參選港姐能克服這個心理關口。」對於被封大熱，她說：「好多謝大家支持，其實大家真係幾好，我只能盡力做到最好，其實都有幾多佳麗表現好好。」

（15）莊子璇表示之前皮膚急性過敏已痊癒，相信決賽時無事。問對得獎可有信心？她則說：「大家都準備充足信心都差不多，可以講純粹參與不是為攞獎，最主要是學嘢。」

（9）潘明璇被前男友公開舊照爆料，指她曾整容及出軌，她一概否認，表示對方這樣做令她震驚，不明白為何上個月對方仍傳短信叫她加油，決賽前幾日卻突然這樣做，直指對方講大話也沒辦法，強調沒有影過私密照，並不擔心，事件已交律師處理，媽媽叫她專心比賽，亦希望對方心入面健康快樂些，不要太多負能量。

她稱2人數年前在新加坡經朋友介紹認識，只拍拖年多便因性格不合，有點怕對方，便提出分手，她說：「細個好鍾意食嘢好肥，好鍾意食pizza，大家都叫我pizza姐，啲人話我同細個時唔一樣，我想講經減肥、美容真的會不一樣，張相是和朋友踏單車發生意外入醫院，所以大家會見到鼻樑有『駝峰』，啲網民成日話我pizza面，如果我真係要整容，我點解唔整靚啲？」

鄺美雲首度擔任港姐決賽大會評審，她透露喜歡自信及正能量的佳麗，見到一班佳麗很淡定開心，笑言自己參選已是41年前的事，覺得一班佳麗很青澀。

汪詩詩亦表示難免憶起當年參選多倫多華裔小姐奪冠，對於女兒甄濟如（Jasmine）簽約做創作歌手，她說：「她會休學一年，原本她想讀書兩方面兼顧，但我覺得既然想做，就一定要專注地做好。」2012年華姐冠軍張曦雯任「最上鏡小姐」評判，她認為「最上鏡」定義是真人靚過上鏡，問可有心水？她說：「我覺得（4）王怡然笑得好甜美，談吐淡定，（2）黃泳嘉都幾好，有小小華姐師妹鄧佩儀影子。」

（即時娛樂）