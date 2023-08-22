張國榮《霸王別姬》三十周年 4K數碼修復版9.30香港首映 (23:37)

有機會在大銀幕再欣賞張國榮《霸王別姬》的演出。（大會提供）

陳凱歌執導，張國榮、張豐毅、鞏俐及葛優主演的《霸王別姬》於1993年上映，今年面世三十周年。出品公司湯臣（香港）為影片作4K數碼修復， 授權香港電影資料館於9月30日在香港文化中心大劇院舉辦香港首映。兩場放映場次，分別是下午二時半的香港首映場和晚上七時半這兩個放映時段，門票一律定價為 HK$45，並於9 月1 日起在城市售票網公開發售。除電影放映外，湯臣(香港)亦特別借出《霸王別姬》多張國際版的原裝海報和其它珍貴展品，於放映當日在文化中心展出。

《霸王別姬》當年製作費逾港幣三千多萬，改編自李碧華同名小說，曾勇奪十多項國際殊榮，包括美國金球獎最佳外語片，更是迄今唯一榮獲康城影展金棕櫚獎的華語電影，獲《時代》雜誌評為「百大不朽電影」之一，至今仍於全球各地戲院公開放映給影迷觀賞。為迎接面世三十週年這個重要日子，湯臣(香港)特別委托海外電影修復專家，依據導演當年的創作意願為電影作出 4K 數碼修復，盡力還原接近當年公映時的聲畫質素，整個修復過程前後花了接近一年時間。

今次《霸王別姬》這個 2023 年 4K 數碼修復版得到全球各地院商高度重視，日本當地已於 7 月底率先放映，接著8 月於法國；9月中於多倫多電影節；9月底在北美地區和大家見面，而湯臣(香港) 更特別授權香港電影資料館在尖沙咀文化中心大劇院舉辦香港首映，讓一眾本地影迷可以在大銀幕上再度欣賞這部光影瑰寶。

（即時娛樂）