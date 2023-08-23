呂爵安邀阿正肥腸珈其拍新歌MV 1原因唔預魏浚笙劉沛蘅 (14:14)

呂爵安（Edan）首次個人演唱會舉行在即，他仍抽出時間製作了2首新歌，先推出的是《Again!》。Edan表示這是首十分溫暖的歌曲︰「做人開心唔係咁簡單，但呢個世界好多人都陪住你，好多嘢可以重新嚟過，一齊去努力令到件事變得更加好，所以想用呢首歌帶啲正能量鼓勵大家，話畀大家知，好多人陪住你哋㗎!」

《Again!》看似沉重又帶點深奧，但MV風格截然不同，更突出了Edan的搞笑形象。Edan表示︰「我想MV以輕鬆少少嘅方式表達，所以同導演講不如玩啲搞笑嘢，因為我一直以嚟冇乜邊首MV係可以好搞笑好瘋狂。今次呢個MV故仔，我好鍾意。」Edan請來《膠戰》好友岑珈其、徐浩昌（肥腸）及黃正宜（阿正）參與拍攝。他說︰「一諗就好啱《膠戰》嘅朋友，特別係肥腸、珈其同阿正，Hilary（劉沛蘅）同Jeffrey（魏浚笙）就唔係好啱角色，所以要同佢哋講聲︰『唔好意思，你哋太靚，下次先﹗』」

能與《膠戰》隊友一同演出， Edan特別開心︰「同佢哋喺《膠戰》以外冇乜機會合作，今次可以搵佢哋一齊玩，好正﹗咁啱我準備緊演唱會，可以掉晒啲嘢畀佢哋做，我對佢哋嘅演出好有信心，咁我就輕鬆啲，所以今次個MV，係我拍攝時間最短嘅一次。」珈其、阿正及肥腸在MV裏的造型令人驚喜，Edan歸功幕後人員。他說︰「我哋花咗好多心思喺佢哋嘅造型，特別係一諗起阿正做奸角，就覺得要畀粒墨佢，結果成個造型都好襯佢，係Perfect Match﹗其實佢間唔中出騷可以試吓咁做，好啱佢Punk Rock嘅形象；肥腸直情突出晒佢嘅優點，好吸睛；珈其整埋個頭，好啱佢MK年代。MV造型將佢哋3個嘅優點放大，相信佢哋都好滿意。」

Edan在MV中扮演精靈，他感激幕後製作團隊︰「我個角色係精靈，守護個女仔，所以就有精靈Look嘅諗法。造型同化妝用咗兩個幾鐘，黐上去嘅假耳仔都整咗6個鐘，成件事好有心思，仲有其他瘋狂玩嘢造型。雖然拍攝時間唔算好長，喺MV出現時間亦唔算好長，但都好多得意嘢發生!」

（即時娛樂）