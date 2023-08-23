劉德華親自監督藝術品設置工作 心情比開演唱會輕鬆 (15:00)

劉德華入行40年首個大型藝術展 「1/X劉德華的藝術空間」後天（25日）起於西九文化區自由空間舉行，距離開幕不足一星期，華仔和團隊不分晝夜在場地進行設置工作。雖然首度跨界藝術圈，華仔心情輕鬆︰「我較為平常心，因為整個藝術展都是在一個較生活化和自在的氛圍下進行，相對來說，這次反而沒有舉行演唱會那麼大壓力。」深夜時分，華仔參與藝術品拆箱過程︰「我非常期待，因為有很多作品都是隨機性的創作，我畫的國畫、月亮藝術裝置，我都大約了解到如何，但其他作品如禪繞、電單車結晶裝置等，很多都是我想像以外，都非常期待開箱見證成品。」

華仔非常欣賞今次參與藝術展的5位當代藝術家，尤其視雕塑家黃玉龍以Hip Hop及街舞為主題創作的雕塑，為是次藝術展的中心。女性藝術家許倬爾以華仔的經典作《天若有情》為主題，創作一系列象徵愛情的結晶藝術；黎意雄和梁子程組成的STICKYLINE團隊，以《大隻佬》一片創作出別開生面的幾何紙雕；華仔亦會跟林于思合作國畫，從華嚴經的經文得到靈感去創作。林于思原來非常喜歡唱歌，華仔提議︰「我們下次就找一首歌，然後我用那首歌作為藝術品去畫畫，再送給老師。」華仔亦特別介紹策展人莫偉康，感謝對方參與，成為他跟藝術家之間的橋樑。

華仔說這次藝術展紀錄了他們過去4個月的籌備生活，大家亦從中找到藝術靈感，希望入場的觀賞者都感受到他們的誠意。他表示︰「我們就是很真誠去經過了這幾個月，然後把作品創作出來，我覺得，亦認為絕對會打動到大家的，再次感謝他們和團隊。」

（即時娛樂）