馮允謙出道11年首次返加拿大演出 盼舉行巡迴演唱會 (17:08)

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）自細在加拿大長大和讀書，出道11年的他日前終於有機會返回成長地工作，並先後到溫哥華和多倫多，擔任歌曲創作比賽的特別表演嘉賓。首次到加拿大演出，Jay興奮又緊張，當地歌迷的熱情和投入更令他感動。Jay希望能舉行巡迴演唱會，與不同地方歌迷見面，分享自己的音樂。

首次返加拿大演出，Jay期待而久卻難免緊張，甫出場聽到觀眾歡呼聲，他自信心倍增：「都擔心啲人會唔會識馮允謙，或者有冇聽過我啲歌，但一上到台，大家都尖叫氣氛好好，頭幾行嘅觀眾一齊唱同拍手，對我嚟講係好大鼓勵，係好好回憶。」Jay被觀眾熱情感染，唱《報復式浪漫》時即興落台派心心，全場氣氛High爆，愛惜粉絲的他笑言見到大家開心，自己就最開心。

不少歌迷希望Jay將紅館演唱會帶到加拿大，他聽後非常感動，亦希望能舉行巡迴演唱會，與不同地方的歌迷見面：「原來有啲人睇完會想再睇多一次，無論係咪再做《JAYPOP》都好，我都希望再嚟溫哥華同多倫多表演，希望有一日可以做個World Tour。」

今次的加拿大之旅除了表演及寫歌外，Jay更品嘗當地美食：「一落機就食咗Maple Cream Donut，勾起童年回憶，細個好鍾意食呢啲立雜嘢，喺香港要喼弗就盡量食少啲，返到加拿大唔緊要啦，要let loose嘅。」他大飽口福之餘，還表示玩了電動滑板車：「喺溫哥華見到想試，髮型師、化妝師同經理人就陪我玩，我覺得好舒服，令我諗返細個時候。溫哥華夜晚又靜又睇到夜景，希望可以多啲返嚟。」

Jay近日推出冧爆情歌《收到收到》，他笑言歌曲的概念是源自於親身經歷：「同另一半住嘅時候，好多時佢會提點我，叫我去洗碗，或者屋企有家務要做，好多時我會話『寫完歌先去做』，佢嘅提點我都收到。」他續指女朋友有聽過歌曲的Demo，但出街的中文歌詞版本就需要時間消化：「唔知佢聽完咩諗法，會唔會覺得好Sweet呢？但我收到身邊好多朋友話呢首歌好Sweet，我希望大家聽完都會有種好Sweet嘅感覺。」

（即時娛樂）