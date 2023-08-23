請問，還有哪裡需要加強｜春風見Do姐超緊張 柯震東拍洗澡戲不尷尬 (18:08)

柯震東、宋芸樺及春風早前來港宣傳電影《請問，還有哪裡需要加強》，其間接受鄭裕玲（Do姐）專訪。宋芸樺在戲中首次性感大解放，原來飾演社團兄弟的春風和柯震東亦有裸體鏡頭。Do姐問他們拍洗澡戲有沒有尷尬時，柯震東說︰「沒有，因為我第一部戲就沒有穿衣服。我每部戲好像總有1、2場沒有穿衣服的戲，所以很習慣。」春風表示︰「我們私底下太熟了，覺得還好。」

春風訪問期間表現非常斯文，有時更一臉害羞，跟其戲中的霸氣黑幫大佬形象相差甚遠。Do姐忍不住笑對他說︰「我不明白為什麼九把刀導演會找你做大哥？你很斯文，完全不像阿泰。」春風靦腆回應︰「看到你會比較害羞一點。」Do姐笑問︰「你是說你很年輕的時候已經看我做戲了，對不對？」原來，春風曾自言很愛看港產片，因此他這次與Do姐對談是十分緊張。

宋芸樺繼《月老》後再與九把刀合作，在戲中飾演會大膽反客為主的洗頭妹，事前花了兩個月時間練習洗頭和剪頭髮。她說︰「我花了兩個月時間練洗頭跟剪頭髮，把身邊所有的好朋友先練習一遍，陸陸續續洗了60、70個頭才開始拿剪刀去剪。」她希望這次來港有時間逛香港朋友推薦的酒吧和小店︰「我上次來香港沒機會出去逛，但見到很多大明星，例如見到梁朝偉，並且有合照，所以上次比較像是粉絲見面會。」較少來港的春風希望吃到咖哩魚蛋。

（即時娛樂）