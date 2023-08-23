江海迦首次紅館騷周六開鑼 與本地藝術家合作推出限定Figure (19:53)

江海迦（AGA）再與本地品牌PRESCENT合作，推出她親自調配，並以新歌「THE LOVER」命名的香水。（大會提供）

江海迦（AGA）的首次紅館演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》，將於周六（26日）及周日（27日）舉行。開騷在即，AGA公布與本地藝術家Chino Lam（林輝）合作推出，以外星人為設計基調，並揉合日本歌姬元素的別注限定Figure「AGIE」。

AGA說︰「一開始創作AGIE的時候，希望她是一個外星人。小時候還未開始接觸音樂，天馬行空的想法不能透過音樂表達，有人覺得我的思想很特別，如外星人般，難以理解。其實我覺得每個人心裏面都住着一個小孩，應該把自己的童心，好好的擁抱和保護，不要被外界的種種影響自己。小孩是快樂的，請緊記童心是藏在心中樂觀誠懇的最後一個支撐。“I DO IT FOR MY INNER CHILD”﹗」

除了別注限定Figure「AGIE」，AGA亦與國際品牌「Billionaire Boys Club」合作推出Tote bag和Tee。聯乘Tee就有4款，兩款短袖（黑、白兩色）及兩款長袖（黑、藍兩色），分別印上「I DO IT FOR MY INNER CHILD」及「ONEDERFUL LIVE」字句及AGA的Logo；Tote bag設計簡約，亦印上「I DO IT FOR MY INNER CHILD」及「ONEDERFUL LIVE」字句，貫徹演唱會主題及AGA的心思。AGA說︰「好榮幸這次可以跟國際品牌Billionaire Boys Club合作，這個企劃花了幾個月討論設計、主題，希望大家會喜歡！『I DO IT FOR MY INNER CHILD』這個概念，是希望大家尋回再保留童心的一面。」

另外，AGA再與本地品牌PRESCENT合作，推出親自調配名為「THE LOVER」的香水。這款香水取名自她的新歌《THE LOVER》，她說︰「今次我特別重新調校配方，甜味、木味相對突出，代表甜蜜關係和沉實愛情。我將演唱會上唱出《THE LOVER》，將這個『第一次』送給大家。」

（即時娛樂）