泳兒拍新歌MV突「開竅」 炒車鬧交懷孕瞓棺材：磨練演技 (18:52)

跟MV導演合作已踏入第4年，這次是導演對Vincy演技的磨練，她說：「可能佢覺得我上一個MV太舒服，因為我唔使拍。」（大會提供）

泳兒（Vincy）今日（23日）推出今年「祝福三部曲」的第二部歌曲《一了百了》。關於歌曲名稱，Vincy透露靈感來自日本傳奇歌姬中島美嘉的一首歌：「佢有一首歌叫《曾經我也想過一了百了》，講嘅係佢嘅一段經歷，當時她有耳疾，冇辦法好好唱歌，係人生一個黑暗期。」Vincy很有共鳴，因為她也試過好幾年身體出現狀况，十分擔心，也想過什麼都不理。但收到歌詞後，她對這4個字有了新體會。

她說：「大家一貫有嘅概念，就係覺得呢啲都係負面詞語，但我哋將佢扭轉，變成呢啲負面詞語上面搵到正能量。」Vincy將歌曲名稱娓娓道來：「可能平時大家都會覺得『一了百了』係嗰種放棄，但係我哋將佢拆開就係一個了結，一了就可以帶嚟一百個更好結果，最主要想講嘅意念，就係學習放低。」

Vincy表示做這首歌的時候，剛遇上跟歌曲想帶出信息狀况，她分享道：「遇過幾次一啲可能覺得好不安，對於自己嘅將來、或者工作上可能驚自己未達到想要嘅預期。點解我會不安、擔憂緊張？因為我唔可以放低我嘅失敗。其實『失敗』係每個人都會有嘅恐懼，我哋唔係要去詛咒自己失敗，但當你可以放低一啲嘢，你可以接受，唔緊要嘅，就算我做得唔好，就算件事我flop咗，我都可以重新再建立、重新再嚟過嘅話，有乜嘢需要恐懼呢？」

拍攝MV當日，向來緊張的Vincy突然「開竅」：「就算真係拍得唔好都唔緊要，可以剪輯㗎嘛，又或者可以重take，我狀態係輕鬆，我覺得愈輕鬆更容易投入MV裏面嘅角色。」

跟MV導演合作已踏入第4年，這次是導演對Vincy演技的磨練，她說：「可能佢覺得我上一個MV太舒服，因為我唔使拍。」這次MV以大量CG效果呈現超現實世界，是以往未嘗試過。

Vincy表示看着MV，儼如跟她走完她的一生：「裏面有好多唔同嘅情景，我要做孕婦、要結婚、結完婚下一個shot就係離婚、跟住鬧交、車禍現場、又要瞓棺材裏面，對於我嚟講點樣去拿捏呢個情緒，都係好大挑戰。因為今年課題，其中一個都係講生死，呢個係好大topic。」

Vincy坦言這幾年的歌，令她有種解脫，以前從未做過一些deep message的歌，因此從未正視自己情緒，但透過這些音樂或MV得到抒發後，膽量及能量變大，處事及人生觀都改變，她說：「我做《溝渠暢泳》嘅時候，都係處於比較低谷少少狀態，當你聽番呢啲歌時，會記番以前曾經經歷過嗰啲嘢，我覺得佢哋係我嘅寶藏！」

（即時娛樂）