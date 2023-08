MIRROR成員呂爵安(Edan)的首次個人演唱會將於周五(25日)舉行,他繼昨天(22日)推出新歌《Again!》後,今天再宣布推出另一首新歌《霸道總裁》,今晚8時於各大音樂平台上架。Edan在社交平台公開新歌宣傳相,他說︰「《霸道總裁》『I take you take you take you with me,哄你疼你寵你不用懷疑』今晚8點,23.08.2023 20:00 各大音樂平台上架。『大男人』、『霸道』等詞語於一段關係上,未必100%是負面形容。這個『大男人』,會在你脆弱時用盡一切方法保護你;會為你妥善處理好生活中的大小事;更會不講道理地哄你、疼你、寵你。這位『霸道總裁』,少說話、多做事,未來目標只有你一個,用霸道代替溫柔,全面把你心擄獲。」

(即時娛樂)