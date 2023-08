Edan開騷在即再出新歌造勢 呂爵安如願 Sing演霸道總裁 (22:00)

next

MIRROR成員呂爵安(Edan)即將舉行《EDAN LUI "IN MY SIGHT OF E" SOLO CONCERT 2023》,昨日(22日)才推出全新廣東歌《Again!》,今天(23日)火速推出新歌,更是Edan首支國語兼跳唱作品《霸道總裁》,一次過滿足爵屎(粉絲暱稱)兩個願望。

Edan一直恨扮演霸道總裁的角色,剛巧這次演唱會前推出的首支國語跳唱歌,正好讓他搖身一變成為「呂總裁」,Edan道:「我冇同小崔(作詞人)溝通過,咁啱佢寫咗呢個題材出嚟,我一直好想做霸道總裁角色,呢個係緣分,歌詞都好有Feel,係講點樣用好霸道形式追女仔,講緊點樣霸道地為你好﹑對你好,係好正嘅一份歌詞。」問Edan為何推出國語跳唱歌?他解釋:「冇特登Plan,想演唱會前出多啲歌,聽完國語Demo覺得好聽好舒服,不如今次直接向呢個方向試驗下,同埋想喺演唱會跳唱部分有自己歌,就有呢件事發生。」

《霸道總裁》雖然是國語歌,但Edan未有特別上堂,他笑言:「錄音時間同廣東歌差不多,大家都知我廣東話咬字本身爭啲啦,由細到大都鍾意聽國語歌,發音或唱上去冇話好大差別,但佢有少少R&B又輕快曲風,要捉摸到跳唱輕鬆又Lay Back少少感覺係有啲難,特別係Chorus部分,節奏嘢難少少。」

演唱會在即,Edan抽空錄了兩首新歌,但就未有時間拍新歌MV,他說:「相信演唱會後拍Dance Version MV,再研究下,希望演唱會前出到,等大家聽到,演唱會時就可以投入啲!」除了新歌,Edan透露個唱綵排進度,他說:「都合格,所有嘢定好晒,𠵱家Rehearsal練習中,希望可以帶到好好演唱會畀大家睇,睇到唔同嘅嘢。」

