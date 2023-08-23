Edan開騷在即再出新歌造勢 呂爵安如願 Sing演霸道總裁 (22:00)

MIRROR成員呂爵安（Edan）即將舉行《EDAN LUI "IN MY SIGHT OF E" SOLO CONCERT 2023》，昨日（22日）才推出全新廣東歌《Again!》，今天（23日）火速推出新歌，更是Edan首支國語兼跳唱作品《霸道總裁》，一次過滿足爵屎（粉絲暱稱）兩個願望。

Edan一直恨扮演霸道總裁的角色，剛巧這次演唱會前推出的首支國語跳唱歌，正好讓他搖身一變成為「呂總裁」，Edan道：「我冇同小崔（作詞人）溝通過，咁啱佢寫咗呢個題材出嚟，我一直好想做霸道總裁角色，呢個係緣分，歌詞都好有Feel，係講點樣用好霸道形式追女仔，講緊點樣霸道地為你好﹑對你好，係好正嘅一份歌詞。」問Edan為何推出國語跳唱歌？他解釋：「冇特登Plan，想演唱會前出多啲歌，聽完國語Demo覺得好聽好舒服，不如今次直接向呢個方向試驗下，同埋想喺演唱會跳唱部分有自己歌，就有呢件事發生。」

《霸道總裁》雖然是國語歌，但Edan未有特別上堂，他笑言：「錄音時間同廣東歌差不多，大家都知我廣東話咬字本身爭啲啦，由細到大都鍾意聽國語歌，發音或唱上去冇話好大差別，但佢有少少R&B又輕快曲風，要捉摸到跳唱輕鬆又Lay Back少少感覺係有啲難，特別係Chorus部分，節奏嘢難少少。」

演唱會在即，Edan抽空錄了兩首新歌，但就未有時間拍新歌MV，他說：「相信演唱會後拍Dance Version MV，再研究下，希望演唱會前出到，等大家聽到，演唱會時就可以投入啲！」除了新歌，Edan透露個唱綵排進度，他說：「都合格，所有嘢定好晒，𠵱家Rehearsal練習中，希望可以帶到好好演唱會畀大家睇，睇到唔同嘅嘢。」

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（即時娛樂）