破毒強人｜馬貫東爆喊戲 負面情緒大雜燴 入行17年3度提名男飛躍 (22:21)

談到逃獄及與殺手泥漿肉搏動作場口，Mark透露是「入行以來最辛苦的兩場戲」。（大會提供）

面對因被自己背叛而失望透頂的杜飛，文華除零悔意明言是為章琳及安樂，更驚爆歪理。（大會提供）

無綫劇《破毒強人》昨晚（22日）播出一集，一直對文華（陳豪飾）忠心耿耿的杜飛（馬貫東飾）終於「領便當」，更是由文華親手揑死兼掟入天台水箱，相當無情。原本想救出杜飛的文華，因夢到無助的章琳（胡定欣飾）及安樂（何廣沛飾），竟改變主意殺死杜飛；杜飛雖及時察覺有異而逃過一劫，但最後還是選擇綁架章琳，逼令文華現身當面對質。

面對因被自己背叛而失望透頂的杜飛，文華除零悔意明言是為章琳及安樂，更驚爆歪理：「人一出世，就注定要死，我都唔驚，你驚咩？」難以置信的杜飛除絕望地拋出一句：「我都係你拍檔」，更歇斯底里怒吼：「我估唔到我條命咁賤！」

自劇集播出後累積不少正評的馬貫東（Mark），昨晚角色一死即惹網民留言，還有網民力推他今年榮膺「男飛躍」或「最佳男配角」。入行17年的馬貫東，代表角色除有《愛‧回家》系列的十仔及博士外，還有《那些我愛過的人》的古醫生，及《愛上我的衰神》的Santino等，還有不少網民至今仍以「十仔」或「博士」稱呼他，足見角色入屋度。演技早獲肯定的Mark，自2016年起曾三度提名男飛躍，可惜均鎩羽而歸。

問Mark如今杜飛彈出，會否寄望今年終能勝出男飛躍，他笑言：「能夠獲得提名嘅藝人，都一定好有實力同有明顯進步，參與到競逐獎項已經好開心，能唔能夠攞到，就交畀觀眾決定，邊個拎到呢個獎都係實至名歸。」

談到杜飛Ending戲，Mark笑指場口是「負面情緒大雜燴」：「點解一個咁信任你嘅人，你要佢咁樣為你犠牲？嗰種被背叛嘅感覺真係直插心臟，呢個場口嘅情緒係全套劇入面最豐富嘅，仇恨、無奈、悲傷、絕望，所有負面形容詞一次過喺嗰幕呈現出嚟。杜飛可以為咗文華不惜一切，只要佢一句乜都得，但最後都係被背叛。」

談到逃獄及與殺手泥漿肉搏動作場口，Mark透露是「入行以來最辛苦的兩場戲」：「當日非常熱，加上落大雨又濕又焗，呢啲情况下拍打鬥戲，幾消磨體力同意志。泥漿嗰場更加難，因為泥漿搞到個身黐立立，郁動方面有困難，同時又要就住唔好畀啲泥漿入眼，否則會睇唔到嘢。為咗效果，我同對手Peter溝通之後，決定唔理咁多『實做』，轟轟烈烈咁打場好交，當然我哋做足安全措施嘅，戴晒護膝、護踭同腰封。」

（即時娛樂）