日本限定Super遊｜孖余思霆輕井澤浸溫泉 鄺潔楹童心未泯玩波波池 (22:40)

旅遊節目《日本限定Super遊》周六（26日）播映最後一集，節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持。

今集獎門人曾志偉帶領Jarvis、霆霆和Judy去到東京近郊輕井澤遊玩。Jarvis、霆霆和Judy首站去到一間餐廳大歎素食料理，當中以冬甩最令人驚艷，Judy品嘗後說：「咬落去嗰吓，係軟熟到難以置信！」

之後Jarvis提到該餐廳有提供森林婚禮，Judy聞言笑說：「我覺得你好啱森林系Wedding，因為你成日着衫都好YAMA系（山系）。」Jarvis聞言露出尷尬笑容，Judy再打蛇隨棍上：「你做咩咁尷尬呀？你係咪有女友唔講我哋知？」場面搞笑。

去得輕井澤當然要浸溫泉，霆霆和Judy去了當地著名星野溫泉享受，該溫泉長年恒溫41度，霆霆笑說：「好多人浸溫泉都鍾意熱辣辣，但我就好怕熱，呢個好啱我。」Judy補充指星野溫泉四季都有不同靚景欣賞，夏天有綠油油森林景，春天有櫻花景，秋天會有蘋果溫泉，冬天除了有雪景睇、亦會有柚子溫泉，相當講究。

最後一站，獎門人帶他乘搭擁有40年歷史的觀光火車六文錢列車，職員會吹號角叫乘客上車，相當特別。列車除有美食和手信出售，更設有波波池，人仔細細的Judy見到即跳入波波池大玩特玩，勁有童真。眾人還落車四處打卡，獎門人更拎住武士刀擺Chok甫。

（即時娛樂）