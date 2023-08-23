鄧小巧連環爆許廷鏗瘀事：佢飲醉酒流到成枱口水 (23:06)

由鄧小巧主持的網上音樂節目《Singaholic》第一集，昨晚（22日）正式於冤枉娛樂YouTube Channel上架，顧名思義節目是邊唱歌邊飲Cocktail，首集小巧便請來同是「巨聲幫」出身、相識14年好友許廷鏗（Afred）任嘉賓，2人唱了多首歌曲，包括小巧新歌《瀟灑》、《微時》、《最壞事活多天》、《Say Something》、《原罪》、《空港》、《Never-never Land》、《可惜你是個人》、《荒廢之綠洲》及《大雄》。

節目一開始，小巧便解構節目名稱：「我又鍾意Sing啦，但我又唔可以叫自己做Alcoholic嘅。」話口未完Alfred便玩踢爆：「你係呀，你睇下你拍個節目，側邊...」然後便指着旁邊的酒吧Setting，原來節目知道小巧喜歡喝酒，便特別請來調酒師為歌手們調酒，認真有心思，她說：「同事問我鍾意飲乜嘢酒，我都list咗4、5杯出嚟，飲啖先開始。」

隨後Alfred笑問為何請他擔任首集嘉賓：「係咪因為我幫你整完牙，所以你請我做第一集嘉賓當回禮。」

一提到牙齒便立即觸動小巧神經，決定要將Alfred的「惡行」公諸於世：「嗰陣佢畀咗個牙套我漂牙，我帶咗番加拿大，我帶咗下面嗰個，perfect fit！但一帶上面嗰個，棚牙唔係我㗎喎！哈哈！個牙套唔係我㗎，係邊個㗎呢？係謝茜嘉㗎！然後我攞咗個模出嚟，原來謝茜嘉棚牙係咁㗎！你幾認識一個人，你都唔會將佢棚牙擺喺你個牙度，但係我將謝茜嘉棚牙擺咗喺我度。」Alfred此時已笑到喘不過氣來，然後才說：「放心，佢未帶過嘅嗰陣時，新嘅。」

意猶未盡，小巧繼續大爆Alfred醉酒瘀事：「當時嘅許廷鏗仲係3字頭，喺旺角一個慶功宴上，當大家飲到興高采烈時候，由於許廷鏗都係不勝酒力嘅偶像，嗰晚大概佢獨自畀人灌咗一支以上香檳。我冇份嘅，我知佢真係唔飲得，因為好耐《巨聲》之前，佢因為飲咗唔知一杯定兩杯Ccocktail，入咗廁所『分泌』番一啲酒精出嚟。」

說到這裏，Alfred便打斷小巧，他笑說：「你講到文縐縐反而核突咗喎，『分泌』一啲酒精出嚟喎大佬！呢句點出街呀？」小巧續說：「嗰陣慶功，全部樂手、嘉賓、工作人員都喺度，佢處於一個乜嘢嘅狀態呢？趴咗喺飯枱上面，然後飯枱有灘水，嗰灘水係咩呢？係佢嘅口水，因為佢太醉，工作人員要拉佢返屋企，抆佢起身嘅時候，啲口水會點呀？『拉~絲』維加斯，最後要連埋個冰桶同佢一齊上保母車，因為佢要嘔住返屋企。」Alfred坦言自己「斷晒片」，而且十分後悔，他說：「因為嗰度唔係淨係得主辦機構，仲有啲客戶喺度㗎大佬。」

（即時娛樂）