無綫深夜發聲明否認人事變動 主席許濤下午4時半會見傳媒 (12:40)

無綫今日凌晨發聲明澄清，指有關報道內容不實，「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構。（大會提供）

無綫（TVB）早前公布上半年度業績，虧損錄得近4.07億元。昨晚有報道指行政主席許濤及總經理（節目內容營運）曾志偉將離職，由新班子接任。報道還指無綫所有劇集將於明年5月停廠，移到內地搭景拍攝，在香港廠景拍攝的只剩下處境劇《愛．回家之開心速遞》及綜藝節目。無綫今日凌晨發聲明澄清，指有關報道內容不實，「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，毫無根據。行政主席許濤今日宣布將於下午4時半見傳媒。無綫聲明內容如下︰

關於不實報道的重要申明澄清

我們注意到針對電視廣播有限公司的一篇報道，其內容包含嚴重的不實資訊。該報道誤導性地宣稱電視廣播有限公司行政主席許濤及總經理曾志偉職位之變動。我們在此申明澄清：報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。

而事實是許濤先生與曾志偉先生將繼續帶領我們的集團營運前進。

作為一家在香港上市且依循持牌制度運作的公司，我們必須對一些可能對公眾產生影響的不實報道持嚴肅態度。我們保留對該報道及相關轉載採取法律行動之權利，以防止這種誤導性的揣測進一步擴散。

我們強烈呼籲所有媒體在報道相關信息時，必須確保其準確性和真實性，避免造成公眾的誤導和猜測。

感謝大家對我們公司的理解和支持，並希望通過本聲明消除所有不實的揣測。

電視廣播有限公司

企業傳訊部

2023 年 8 月 24 日

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（即時娛樂）