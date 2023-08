呂爵安(Edan)的首次個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》,明晚(25日)於亞洲國際博覽館開鑼。Edan昨晚在社交平台分享他躺在舞台上的照片及留言︰「後天見﹗《In My Sight Of E》。《霸道總裁》已出 ,歡迎收聽。」MIRROR隊友陳瑞輝(Frankie)及邱士縉(Stanley)、「正印」阮小儀、佘詩曼、吳君如及簡慕華均留言為Edan打氣,

(即時娛樂)