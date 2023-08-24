寵愛Pet Pet｜徐榮投入喜劇角色 自爆靠監製點醒 (15:11)

汪聲仁向敏莉提出分手，不甘被飛的敏莉冤枉惠婷偷了其愛犬小泡芙的鑽石，事件最終鬧上法庭。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《寵愛Pet Pet》進入結局篇，除了汪聲仁（周嘉洛飾）與金惠婷（林夏薇飾），獸醫診所老闆杜志德（徐榮飾）和闊太Jennifer（陳庭欣飾）的感情線亦撲朔迷離。志德和Jennifer雖經歷多次一夜情，但Jennifer對志德始終若即若離。志德在昨晚（23日）一集決定出擊求愛，準備好求婚戒指，然後扮醉引Jennifer「執屍」。不過，Jennifer依然狠心拒絕，原來她曾答應亡夫不會再與其他男人發生真感情，並向志德表示唯一例外是他能遇到雙彩虹奇蹟。

徐榮飾演貪錢老闆志德獲不少觀眾稱讚有喜感，他坦言拍攝時被監製點醒才完全進入狀態︰「我拍喜劇次數唔太多，最初設計角色時比較理性，後來監製話唔使太理性，個角色要跳Tone啲，會突然間開心又會突然間嬲，所以都幾好玩。同陳庭欣第一次正式合作，佢好照顧對手，起居飲食各方面都好照顧大家。佢好有喜劇細胞，加咗好多特色畀個角色，好似永遠唔望人講嘢、小人物嘅名永遠記錯，令到闊太身分立體咗好多。」

談到與陳庭欣有不少牀戲，徐榮說︰「其實好多都係畫面一黑、冚埋被就當完事，我反而幾鍾意中間嘅畫面，每次兩盞牀頭燈都會跌晒落地，用畫面表達好激烈嘅狀况。」陳庭欣說其角色好玩：「今次演闊太有晒保鑣，衫、妝同頭飾都好誇張，我平時都係牛記笠記好少咁打扮。我喺劇中有好多手袋，但我從來都冇攞過，都係秘書幫我拎。」

今晚（24日）播出一集，志德更會愛到畀雷劈，令身上留下「愛的烙印」。為了打造「愛的烙印」，徐榮拍攝前花了個半小時畫閃電印。他說：「劇組喺網上搵到資料，話畀雷劈過嘅人身上真係會出現呢啲紋。因為要除衫著衫嘅關係，好難保持住個圖案，而且拍攝時係夏天不停流汗，成日要補個紋。」另外，汪聲仁為了和金惠婷一起，決定和敏莉（古佩玲飾）分手。不甘被分手的敏莉藉機冤枉惠婷偷了其愛犬小泡芙的鑽石，事件最終鬧上法庭。

（即時娛樂）