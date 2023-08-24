陳豪陳展鵬陳山聰蕭正楠 首當港姐決賽司儀 曾志偉視像打氣分享心得 (17:31)

《2023香港小姐競選》將於周日（27日）舉行決賽，16位佳麗競逐冠、亞、季軍，以及最上鏡小姐、友誼小姐榮銜。今屆港姐加入人工智能（AI），大會繼早前公布其中一名司儀由史上首位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）擔任外，今日再公布另外4位司儀分別為陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠。

4位「港姐司儀新丁」第一次做大騷司儀，對稿時十分緊張，照稿讀也不停「食螺絲」。日前完成手術後正在休假的總經理曾志偉，特別透過視像會議為他們打氣，又分享做港姐司儀的技巧。他向4子派定心丸︰「稿嘅嘢唔重要，最重要係當晚著靚啲！」志偉笑指以往的港姐司儀多數「甩皮甩骨」，因此今年花了不少心思及時間揀人，最後鎖定由全公司最型最正的「愛妻組合」擔任。4子聽完志偉的意見，完成對稿後即商量當晚的衣著打扮，笑言接下來的首要任務是找靚衫。

他們接受無綫娛樂新聞台訪問時，坦言港姐決賽的50版紙司儀稿，令他們十分擔心。陳山聰說︰「雖然平時成日背劇本，但我唔係太習慣面對鏡頭講嘢。」陳展鵬揚言要找太太單文柔幫忙背稿。談到衣著問題，蕭正楠笑言︰「可考慮以鹹蛋超人Look上陣，笠住個頭，邊個錯咗都唔知。」陳山聰在社交網分享港姐司儀稿照片，留言︰「由細睇到大，諗都冇諗過，成為香港小姐大會司儀，絕對值得記錄嘅一次，我哋四位一定會全力以赴。」

（即時娛樂）