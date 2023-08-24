無綫主席許濤重申與曾志偉無離職計劃 謠言或影響公司股價 交由執法機構調查 (19:24)

無綫（TVB）早前公布上半年度業績，虧損錄得近4.07億元。昨天（23日）有報道指行政主席許濤及總經理（節目內容營運）曾志偉將離職，由新班子接任；無綫亦會於明年5月停廠，將所有劇集移到內地搭景拍攝，只剩下處境劇《愛‧回家之開心速遞》及綜藝節目在香港廠景拍攝。無綫今日凌晨發聲明指有關報道內容不實，行政主席許濤下午舉行記者會澄清，日前因血管擴張問題在台灣接受支架植入手術的曾志偉亦以線上形式現身。

許濤在會上率先發言︰「針對今日喺媒體上廣泛流傳嘅不實報道，我想藉呢個機會同各位澄清。該報道講到我同曾志偉先生會離開TVB嘅崗位，呢個絕非事實﹗我喺呢度同線上嘅曾志偉先生澄清，我哋兩個冇離開TVB現有崗位嘅計劃。而事實上，我噚日朝早啱啱就喺呢個會議室開完公司嘅董事會，同各位公司嘅董事商討公司嘅發展方向。噚日嘅傍晚時分，我亦都同公司100位高級行政人員開咗一個town hall meeting，討論公司嘅營運策略。我作為公司嘅執行主席，同公司主要股東保持常態性溝通。佢哋對現有嘅管理團隊非常支持，認為我哋係最適合帶領TVB繼續改革嘅團隊，所以呢啲喺媒體上面講到我同曾志偉先生要離職嘅傳言，係完全同事實不符。任何一間上市公司關於高級行政管理人員嘅人事變動嘅消息，都係絕對對股價敏感嘅信息。我哋TVB啱啱喺噚日發布咗中期業績，喺媒體上廣泛流傳嘅呢啲不實報道，可能會對公司嘅股價有所影響，所以今日我哋要嚴肅去處理呢個問題，同大家、同公眾交代，以及按照公司嘅既定程序，我哋會將呢件事交畀相關嘅執法機構調查。」

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（即時娛樂）