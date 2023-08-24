無綫主席許濤稱大股東黎瑞剛無意賣盤 否認邀前高層何定鈞回巢 (20:14)

無綫主席許濤稱從未接觸前無綫總經理及董事何定鈞，以他所知，董事會及主要股東亦未曾接觸過何定鈞。（資料圖片）

無綫（TVB）早前公布上半年度業績，虧損錄得近4.07億元。昨天（23日）有報道指行政主席許濤及總經理（節目內容營運）曾志偉將離職，由新班子接‧回家之開心速遞》及綜藝節目在香港廠景拍攝。無綫今日凌晨發聲明指有關報道內容不實，行政主席許濤下午舉行記者會澄清，日前因血管擴張問題在台灣接受支架植入手術的曾志偉亦以線上形式現身。

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許濤完成發言後接受傳媒提問，其間針對有關報道內容作回應。他否認大股東黎瑞剛有意賣盤︰「作為公司嘅行政主席，我常態性同公司嘅主要股東溝通，呢個當然亦都包括我哋嘅最大股東Young Lion，Young Lion背後包括黎生（黎瑞剛）作為股東。主要股東包括Young Lion對TVB依家嘅管理層絕對有信心。第二，Young Lion亦表達咗佢哋係一個長期持有TVB戰略性資產嘅一個睇法，對TVB前景非常有信心。呢個亦都係點解上星期一Young Lion聯同CMC Inc.（人文化集團公司），亦都係黎瑞剛先生控制嘅一個企業，提供咗7億貸款額度畀TVB嘅原因，因為佢哋睇好TVB嘅長期發展，亦都對TVB嘅股權穩定冇任何諗法。」

對於有傳邵逸夫與方逸華生前擁有、目前由方逸華妹妹及好友陳偉文直接管理的「邵氏基金會」有意入股，許濤表示未曾與邵氏基金會溝通，對方亦未曾主動與任何公司溝通，因此不知道對方的意向。他指無綫作為一間上市公司，歡迎任何有興趣的股東入股。

至於78歲的前無綫總經理及董事何定鈞傳獲邀重返無綫出任高層，他接受傳媒訪問時稱仍在考慮當中，但因年紀大問題不會全職接任。許濤說︰「首先我唔識何生，本人同佢冇傾過任何嘢。據我所知，董事會冇人去接觸過何生，主要股東亦都冇人搵過何生，我唔知道呢個傳聞嘅來源嚟自邊度。」對於他本人在工作上的表現，許濤認為應該由公司股東及董事會評價。他認為與公司同事溝通，讓他們了解公司狀况，是穩定軍心的最好方法，員工看見股東拿出真金白銀來支持，自然對公司有信心。

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（即時娛樂）