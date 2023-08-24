無綫行政主席許濤指劇集製作基地北移說法無稽 (20:33)

無綫（TVB）早前公布上半年度業績，虧損錄得近4.07億元。昨天（23日）有報道指行政主席許濤及總經理（節目內容營運）曾志偉將離職；無綫亦會於明年5月停廠，將所有劇集移到內地搭景拍攝，只剩下處境劇《愛‧回家之開心速遞》及綜藝節目在香港廠景拍攝。無綫今日凌晨發聲明指有關報道內容不實，行政主席許濤下午舉行記者會澄清，日前因血管擴張問題在台灣接受支架植入手術的曾志偉亦以線上形式現身。

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許濤完成發言後接受傳媒提問，其間針對有關報道內容作回應 ，直指無綫計劃明年5月停廠，將大部分劇集移到內地搭景拍攝的傳聞「無稽」。他說︰「呢個亦都係好無稽﹗我哋一向有啲劇集係喺國內拍，有啲係喺香港拍，呢個係常態性發生。我哋下半年會唔會有啲劇集喺國內拍？有，但我哋係唔係仲有好多劇會喺我哋將軍澳嘅攝影廠拍呢，亦都會繼續。呢個以後都絕對會咁樣﹗國內係唔係我哋一個發展嘅方向呢？絕對係。補充一句，唔好將國內發展同埋喺香港嘅發展變成2選1嘅嘢。香港作為基地，爭取大陸嘅市場，我覺得係一個更加明智嘅策略﹗」

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（即時娛樂）