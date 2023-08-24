曾志偉做完手術為離職謠言破戒大笑︰點解竟然有人信 (21:14)

早前完成手術的曾志偉精神飽滿，他表示10幾年前已知道其血管問題，以前每隔年半就去台灣接受身體檢查，今次相隔了幾年再返去，一檢查就發現血管脹大，要做手術。（鍾偉茵攝）

無綫（TVB）早前公布上半年度業績，虧損錄得近4.07億元。昨天（23日）有報道指行政主席許濤及總經理（節目內容營運）曾志偉將離職，由新班子接任；無綫亦會於明年5月停廠，將所有劇集移到內地搭景拍攝，只剩下處境劇《愛‧回家之開心速遞》及綜藝節目在香港廠景拍攝。無綫今日凌晨發聲明指有關報道內容不實，行政主席許濤下午舉行記者會澄清，日前因血管擴張問題在台灣接受支架植入手術的70歲曾志偉亦以線上形式現身。

熒幕中的曾志偉身穿白色上衣及黑色外套，雖然剛完成手術數天，但精神飽滿。許濤笑言保守估計，曾志偉的身體年齡比實際年齡年輕30年，精神狀態亦比其實際年齡年輕40年。他說︰「志偉係一個非常有活力嘅好幫手，亦係一個好好嘅領袖。係人都需要有一段時間嘅休息，佢休息完之後，我期望佢會承擔比依家更多嘅工作，可能有更多嘢需要佢去幫我哋、協助我哋。」

曾志偉表示目前身體情况OK︰「血管好似玻璃管，脹咗少少，所以要喺血管入面放支架。其實我10幾年前已經知道呢件事，每隔年半就返台灣接受身體檢查，小心觀察情况。最近3、4年，我都冇返台灣，今次一返去就發現血管脹咗，安全起見就接受手術。以前，呢個係大手術，依家科技就可以做微創。」雖然是接受微創手術，曾志偉透露傷口仍有痛、胃口麻麻，加上在飲食上戒口，人比之前消瘦。由於仍要覆診，他預計約兩星期後才回港。被問到今次手術可有影響工作時，曾志偉笑言本想做跳水和跳降傘節目，現在卻做不了。他及後認真地說︰「放心，手術好成功，冇太大影響。我會盡快返嚟見大家，到時請食飯﹗」

談到其離職謠言，曾志偉說︰「我做完手術唔適合笑，但我為有關報道笑咗一大餐﹗我都有疑問，點解會有呢個傳言？見到梁朝偉今日就傳言發聲明澄清，我又要澄清，其實好無謂，因為我係病人。如果唔係因為喺上市公司工作，都唔需要澄清。做藝人都明白，做乜嘢都會有人講，但因為牽涉到我職位就必須澄清講兩句。今次對我嚟講，只係小事一則，得啖笑﹗我唔明點解有呢個消息傳出，而又竟然有人相信。我返香港後會好好研究吓，其餘嘅事只係一笑置之。」

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（即時娛樂）