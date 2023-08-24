與柳應廷李駿傑合資餐廳結業被貼街招追數 梁業︰當買經驗教訓 (21:57)

朱茵、梁業（肥仔）、周家怡、強尼、潘燦良及袁富華等，今日出席ViuTV新劇 《反起跑線聯盟2》開鏡禮。相隔13年再拍港劇，朱茵直言被劇本及導演誠意打動，在劇中飾演對學生非常嚴格的魔鬼老師。

問她現實中是否緊張媽媽？朱茵說︰「我和女兒（黃鶯）有傾有講，鼓勵她和我多溝通。只要她提出要求，我都會答應。不過，老公（黃貫中）覺得我很嚴厲，我又覺得他放任女兒。我較重視女兒的禮貌及自理能力，會在她情緒及功課上採取陪伴的態度。我會陪女兒溫習，不會介意她的成績。」朱茵表示女兒在國際學校上學，將升讀六年級，她平日會在課後教女兒中文。被問到黃貫中是否負責陪玩，朱茵說︰「我也有陪玩。我們的教育方法不同，曾因此有爭拗，我們盡量不干預對方，只會作賽後檢討。」

肥仔、周家怡開心再跟一班小演員合作，肥仔笑言看見劇中兒子模仿他扮鬼臉後，自覺要在片場做個好榜樣。周家怡讚小演員「Billy」演技屬影帝級︰「我們日前拍攝感情爆發戲，他發揮得淋漓盡致。」

肥仔與MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）有份投資的日本餐廳結業後被追數，他們3人更被貼街招，肥仔稱工作心情未受影響︰「做生意不會一定賺，今次當買經驗。我們已交給律師處理，事件進入法律程序，不便說太多。蝕了多少就不透露了，當買教訓和經驗。（這個教訓太貴？）我保持正面心態，錢可以再掙到。（嚇怕不敢再做生意？）將來再算，如有適合會再做。我已沒再做餐廳和時裝生意，只保留跳舞室生意，始終跳舞是我專業的事。（有經濟壓力？）接受吧，所以我拍節目時會搲廣告拍。」

（即時娛樂）