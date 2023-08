MIRROR成員呂爵安(Edan)的首次個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》,今晚於亞洲國際博覽館開鑼。Edan日前已搬入酒店,為演唱會作最後準備。他昨天在社交平台分享下午身在酒店房間內的照片,表示要開始最後一天綵排;凌晨完成Full Run綵排後吃豐富宵夜補充體力。Edan留言︰「今晚見﹗《In My Sight Of E》第一場,Good Show﹗」

另外,Edan日前(22日)推出的全新廣東歌《Again!》Official MV,昨天成為YouTube的熱門影片No.1。Edan在社交網留言︰「感恩感恩﹗」

(即時娛樂)