盧瀚霆新戲《釀魂》開畫日總票房破100萬 監製黃永峯︰阿撈完全200%投入 (14:28)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的電影《釀魂》昨天（24日）上映，開畫日總票房已衝破100萬。電影公司今天（25日）公開花絮片，Anson Lo在片中感激一同拍攝的朱栢康，他說︰「很想超級重大認真地多謝朱栢康前輩，他教懂我怎樣放慢每個細節來演。有些場口沒有他，但他都會過來跟我一起完成。他是一個很照顧我的前輩﹗神婆（Tree）是個很活潑的人，很多時在鏡頭後或者開會時，神婆都帶給大家一些歡樂。她和朱栢康亦給了我很多如何建立角色上的不同背景、或者給予我不同的指引，所以Tree也幫了我很多。今次是第一次跟浩天（吳肇軒）合作，浩天在電影中是很楚楚可憐的感覺，因為他有自身疾病，甚至自身人性格很自卑。拍攝前，整個團隊都在構思，如何塑造一個更特別的角色給他，令他在這班朋友中是個獨一無二的存在。浩天這個人物，是我入行以來見過最特別的角色性格。」

出品人兼監製黃永峯在社交平台發文感謝Anson Lo的參與，他說︰「當我將《釀魂》嘅idea同編劇團隊講後，附帶係點樣將阿撈（Anson Lo）嘅角色立體啲。我深信阿撈可以駕馭唔同角色同情緒，當然，我亦同導演傾過點樣玩阿撈個角色。同阿撈及花姐（經理人黃慧君）present過後，大家覺得concept ok，而且當大家睇過《源生罪》嘅footage，相信導演嘅手法同能力大家確定《釀魂》可以全速推進。我亦好感恩阿撈同花姐肯畀機會我再同我合作，因拍完《假冒女團》阿撈已超紅，大把人搵佢拍戲，無需要再同我合作。喺開機前，正如所有演員及在首映禮都有提及：眾演員們、導演、編劇、花姐同我，用咗幾個星期，包括好多晚通宵去修改個劇本。但我想講一樣嘢，大家嘅意見唔係為咗增加自己嘅戲分，而係為咗豐富及合理化每一個角色及情節。再次衷心感激導演、演員們、編劇團隊同埋花姐。」

「喺整個拍攝上，阿撈完全200%投入。我聽聞佢係推咗一啲job嚟全面focus去拍《釀魂》。我平時在片場好鍾意玩，但今次因為呢部戲比較heavy、阿撈嘅戲分情緒波幅好大，所以我決定收起貪玩嘅心態，每日拍之前同阿撈擁抱一下，就畀阿撈時間去進入狀態。《釀魂》已喺香港同澳門正式上映喇﹗喺首映場同謝票場聽到絕大部分人大讚阿撈演技大進步（包括圈內人同影評人），呢個係我最釋懷嘅事。再次多謝阿撈同花姐畀機會我哋去拍《釀魂》，我相信無乜機會再同阿撈合作，但我好想大家持平地去睇《釀魂》，唔好未睇就judge阿撈。在此我祝阿撈無論歌、影、視都有出色嘅作品同表演。我深信當大家話香港娛樂圈青黄不接之際，阿撈會係其中一位證明青黄不接係錯嘅真正演員、明星。唔好理無理嘅批評、相信自己、虛心學習、繼續盡全力去達成自己嘅目標。Always support you in my heart﹗All the Best to you and looking forward to all your songs, TV series and movies ﹗」

（即時娛樂）