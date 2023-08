盧瀚霆新戲《釀魂》開畫日總票房破100萬 監製黃永峯︰阿撈完全200%投入 (14:28)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)主演的電影《釀魂》昨天(24日)上映,開畫日總票房已衝破100萬。電影公司今天(25日)公開花絮片,Anson Lo在片中感激一同拍攝的朱栢康,他說︰「很想超級重大認真地多謝朱栢康前輩,他教懂我怎樣放慢每個細節來演。有些場口沒有他,但他都會過來跟我一起完成。他是一個很照顧我的前輩﹗神婆(Tree)是個很活潑的人,很多時在鏡頭後或者開會時,神婆都帶給大家一些歡樂。她和朱栢康亦給了我很多如何建立角色上的不同背景、或者給予我不同的指引,所以Tree也幫了我很多。今次是第一次跟浩天(吳肇軒)合作,浩天在電影中是很楚楚可憐的感覺,因為他有自身疾病,甚至自身人性格很自卑。拍攝前,整個團隊都在構思,如何塑造一個更特別的角色給他,令他在這班朋友中是個獨一無二的存在。浩天這個人物,是我入行以來見過最特別的角色性格。」

出品人兼監製黃永峯在社交平台發文感謝Anson Lo的參與,他說︰「當我將《釀魂》嘅idea同編劇團隊講後,附帶係點樣將阿撈(Anson Lo)嘅角色立體啲。我深信阿撈可以駕馭唔同角色同情緒,當然,我亦同導演傾過點樣玩阿撈個角色。同阿撈及花姐(經理人黃慧君)present過後,大家覺得concept ok,而且當大家睇過《源生罪》嘅footage,相信導演嘅手法同能力大家確定《釀魂》可以全速推進。我亦好感恩阿撈同花姐肯畀機會我再同我合作,因拍完《假冒女團》阿撈已超紅,大把人搵佢拍戲,無需要再同我合作。喺開機前,正如所有演員及在首映禮都有提及:眾演員們、導演、編劇、花姐同我,用咗幾個星期,包括好多晚通宵去修改個劇本。但我想講一樣嘢,大家嘅意見唔係為咗增加自己嘅戲分,而係為咗豐富及合理化每一個角色及情節。再次衷心感激導演、演員們、編劇團隊同埋花姐。」

「喺整個拍攝上,阿撈完全200%投入。我聽聞佢係推咗一啲job嚟全面focus去拍《釀魂》。我平時在片場好鍾意玩,但今次因為呢部戲比較heavy、阿撈嘅戲分情緒波幅好大,所以我決定收起貪玩嘅心態,每日拍之前同阿撈擁抱一下,就畀阿撈時間去進入狀態。《釀魂》已喺香港同澳門正式上映喇﹗喺首映場同謝票場聽到絕大部分人大讚阿撈演技大進步(包括圈內人同影評人),呢個係我最釋懷嘅事。再次多謝阿撈同花姐畀機會我哋去拍《釀魂》,我相信無乜機會再同阿撈合作,但我好想大家持平地去睇《釀魂》,唔好未睇就judge阿撈。在此我祝阿撈無論歌、影、視都有出色嘅作品同表演。我深信當大家話香港娛樂圈青黄不接之際,阿撈會係其中一位證明青黄不接係錯嘅真正演員、明星。唔好理無理嘅批評、相信自己、虛心學習、繼續盡全力去達成自己嘅目標。Always support you in my heart﹗All the Best to you and looking forward to all your songs, TV series and movies ﹗」

(即時娛樂)