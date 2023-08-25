薛家燕讚容祖兒演唱會好睇 台上分享經歷令人感動 (15:40)

王愛倫（右一）、唐麗球（左一）讚今屆港姐質素高；鄭文雅（中）得知曾志偉手術成功，目前在台灣休養後放下心頭大石。（鍾一虹攝）

薛家燕讚容祖兒的演唱會很好看，指對方在台上分享的人生經歷，感覺親切和感動。（鍾一虹攝 / 資料圖片 / 明報製圖）

薛家燕（家燕姐）、鄭文雅、唐麗球、王愛倫、葉童、毛俊輝與胡美儀、粵劇名伶尹飛燕等昨晚出席粵劇新《梁祝》首演，家燕姐表示欣賞班主彭美施對粵劇貢獻，不惜工本投資過百萬製作，加入創新科技元素增添新意，帶出電影感，既可保留傳統粵劇文化，並邀得粵劇名伶吳美英擔任藝術總監幫手提攜後輩。她讚女主角梁非同唱平喉，經過拍檔梁兆明提點，兩人配搭非常好。

她回憶當年8歲以童星身分出道時，最初先演粵劇，後來才拍電影。她說︰「我曾演貂蟬，同期還有新劍郎、南鳳。不過，我後來轉拍歌舞電影，之後又跳Hip Hop，現在又跳K-pop。」談到日前入場看容祖兒的演唱會，家燕姐說︰「很好看，又玩得開心﹗祖兒在台上分享人生經歷，感覺親切，很感動。（有否技癢想開騷？）我最近推出廣東版《Flower》 ，澳門、內地、馬來西亞也有單位請我登台，稍後會很忙。」

無綫日前被指出現高層人事變動，現任行政主席許濤及總經理（節目內容營運）曾志偉將離職，無綫隨即發聲明澄清，兩人亦現身否認。家燕姐坦言較緊張曾志偉的健康，她對公司發展抱正面態度，絕不擔心，希望公司能做得好。她表示︰「現在各方面環境不同，網絡世界影響很大，大家也全心全力做好。」

《香港小姐競選2023》決賽周日晚舉行，前港姐王愛倫、唐麗球讚16位佳麗高質素。鄭文雅擔心老友曾志偉健康，她知道志偉手術成功，正在台灣休養後表示︰「Good﹗這樣就好了﹗新藝城一班老友上月食飯時，我沒聽他談及身體問題，他仍很好精神地開玩笑。」

（即時娛樂）