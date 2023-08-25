寵愛Pet Pet｜周嘉洛拍情深咀戲緊張捽手 林夏薇太投入聽唔到嗌Cut (16:32)

汪聲仁在法庭上為了證明能與冬甩溝通，要求法官、書記和主控官各自拿着一件物品，蒙住雙眼的他靠冬甩的形容回答物件是什麼。冬甩靠撳鐘仔作供，撳一下代表「是」或「有」，撳兩下則代表「不是」或「沒有」。（大會提供 / 明報製圖）

林夏薇、周嘉洛主演的劇集《寵愛Pet Pet》今晚（25日）大結局。金惠婷（林夏薇飾）、汪聲仁（周嘉洛飾）在昨晚一集捲入偷鑽石風波，被敏莉（古佩玲飾）告上法庭，定風（黃子恆飾）則為兩人擔任辯護律師。定風在庭上以敏莉已將鑽石吊飾送了給愛犬小泡芙為由，認為該鑽石吊飾是屬於小泡芙的財物，而小泡芙與冬甩是兩情相悅，所以才將鑽石吊飾送給冬甩，冬甩則再將鑽石吊飾送給惠婷，因此認為行為屬於送贈而非盜竊他人財物，並要求冬甩出庭作供。

今晚大結局的重頭戲是冬甩如何在庭上作供，汪聲仁為了證明能與冬甩溝通，要求法官、書記和主控官各自拿着一件物品，蒙住雙眼的他靠冬甩的形容回答物件是什麼。正式答辯時，冬甩靠撳鐘仔作供，撳一下代表「是」或「有」，撳兩下則代表「不是」或「沒有」。拍攝動物和小朋友最困難，「冬甩」Romeo主人招浩明透露︰「呢場法庭戲大約拍咗1日，當日Romeo兒時嘅Trainer包Sir都有嚟幫手。呢場戲無論行位、視線、時間配合都要好準確，所以拍攝前要細心研究劇本，事先設計唔同嘅拍攝方案，最後喺各方面配合下順利完成。」

招浩明為訓練Romeo撳鐘仔，事前花了很多時間準備，如每天訓練愛犬「畀手」這個基本動作，訓練時給予獎勵的時間亦要很準確。拍攝當日，他們又不可以Romeo每次撳鐘就給予獎勵。劇中帶Romeo出庭的法庭書記，原來是招浩明的未婚妻Sophia。招浩明說︰「Sophia係中大新聞系出身，有對鏡頭實習嘅經驗，所以冇特別緊張。佢好開心可以同Romeo一齊出鏡，可以留個美好回憶。」

金惠婷與汪聲仁將在今晚大結局再情深一吻。林夏薇、周嘉洛拍攝當日要在夕陽下擁吻，由於拍攝時間緊迫，兩人均十分緊張，周嘉洛更不停捽手。正式拍攝時，他們1秒入戲，林夏薇事後笑言︰「都唔嗌Cut機嘅！」有幕後人員答︰「嗌咗幾聲喇，你哋聽唔到咋！」

（即時娛樂）