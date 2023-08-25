港姐2023︱黃泳嘉躍升最有人氣佳麗 大熱郭珮文跌出5強 (17:27)

《2023香港小姐競選》決賽將於周日（27日）晚舉行，16位佳麗競逐香港小姐冠、亞、季軍，以及最上鏡小姐、友誼小姐榮銜。大會上月11日起進行「你最Like的心水佳麗」投票活動，統計16位佳麗的受歡迎程度及人氣指數，投票截止時間暫定為決賽當日（27日）下午。截至今早（25日）9時半，獲得最高票數的頭5位佳麗依次為黃泳嘉、王敏慈、莊子璇、梁晶晶及王怡然，一直被視為大熱的郭珮文則五強不入。

莊子璇、王敏慈及郭珮文原本一直高踞頭3位，但自從官方上載各人才藝表演片段後，黃泳嘉憑吹奏牧童笛表演獲得超過12774個Like，比排第2的王敏慈獲得的5193個Like高約2.5倍。黃泳嘉的表演片段於短短一星期獲得60萬次觀看次數、440則留言，成為「人氣No.1」佳麗。被視為「最強黑馬」的她在官方綜合投票中後來居上，以18061個Like力壓第2名的王敏慈（17619個Like）。早前先拔頭籌贏得「越南越愛香港小姐」的莊子璇，獲得14360個Like排第3。

佳麗五強走勢受才藝表演影響而大洗牌，暫時在「你最Like的心水佳麗」投票上排第2的王敏慈，由開始至今一直穩佔頭三甲位置，被指有實力與黃泳嘉一爭長短。梁晶晶憑雙手繪畫技能，成為才藝表演中獲得最多Like數佳麗第3名（3015個Like），其表演片段的觀看次數有20.8萬次，在觀看次數上排第3，她亦因此擠身五強內。大熱門郭珮文因未能在才藝表演上獲得可觀Like數，由大熱跌出五強。

（即時娛樂）