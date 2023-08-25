《寵愛Pet Pet》收視平平 周嘉洛重口碑未失望 (18:15)

劇集《寵愛Pet Pet》今晚（25日）大結局，主角周嘉洛今日與陳庭欣、古佩玲、徐榮、蔡國威出席宣傳活動時稱心情矛盾，既不捨得又期待。談到與林夏薇拍攝大結局的夕陽下擁吻戲時，太投入聽不到導演叫停，嘉洛解釋︰「因為我們站在伸延出大海的橋上，跟岸邊的導演及攝影機距離很遠，加上現場有航拍，不知道何時拍完，所以不敢停。拍攝當日又熱又曬，沒鏡頭所看般浪漫。我拍完後，皮膚和嘴唇曬黑了不連戲，就連平日化妝時用的粉底也要買新的顏色。」《寵愛》收視未能突破20點，嘉洛沒失望，認為此劇口碑好、觀眾少負評，比收視更重要。

相關新聞︰寵愛Pet Pet｜周嘉洛拍情深咀戲緊張捽手 林夏薇太投入聽唔到嗌Cut

陳庭欣預告與徐榮的感情線將在今晚大結局定案。她透露父親早前悄悄地收養了一隻貓，她不知情下見有黑影在屋內快速走過，一度以為是老鼠。陳庭欣笑言︰「我爸變了貓奴後，現在很深閨，外出食飯後趕回家餵貓。他退休後多點興趣，是好事。」古佩玲受劇集影響養了一頭意大利靈緹犬︰「我的狗很瘦，身形跟劇中的『小泡芙』差天共地。（為愛犬配種？）牠因為身體問題已順道做了絕育手術。我以為牠會在手術後變乖，誰知仍很調皮。我最初想為牠扮靚，讓牠穿衣服，但後來發現想像跟現實不同，牠的步姿很猥瑣。」

（即時娛樂）