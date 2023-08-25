楊貫一設靈｜朱潔儀難忘師徒結緣 黃淑儀將一哥烹飪秘訣發揚光大 (20:22)

以創出「阿一鮑魚」而揚名國際的名廚楊貫一（一哥）上月31日病逝，享年90歲，喪禮今、明兩日於香港殯儀館以基督教儀式舉行，靈柩奉移柴灣歌連臣角火葬場火化。靈堂佈置以白色清雅為主，堂內擺放了一盆由徒弟們致送的「鮑魚」造型花圈。多位政商界人士送上花圈悼念，包括立法會主席梁君彥、文化體育及旅遊局長楊潤雄、葉澍堃、楊受成、徒弟朱潔儀等。

蕭秀香（三姐）、黎燕珊、黃淑儀、朱潔儀、李妮、趙曾學韞、「鮑魚公主」劉哲宇（Lisa）等先後抵達殯儀館送別。朱潔儀回憶當年因愛吃美食而跟楊貫一結緣︰「我有天大膽問他能否收我為徒，他答應，還讚我聰明，一教就識，煮鮑魚有80分。師父德高望重，受人尊敬，難忘曾為他繪畫人像，十分神似。」

蕭秀香與楊貫一相識近20年，讚對方生前很關照後輩，每次到其飯店吃飯必慷慨招呼。她說︰「業界對一哥非常尊重，我從他身上學到待人處事。他年輕時從低做起，成功後仍非常勤力。我大半年前曾與他見面，他當時仍很精神，因此收到噩耗後有少許愕然。一哥除了煮鮑魚出色，他的『一哥炒飯』也是怎樣也學不到的。」

黎燕珊指楊貫一性格隨和，對後輩很有心，即使一把年紀仍親力親為宣傳品牌。她說︰「最記得他教我們如何挑選靚鮑魚，又帶我們找美食，他最想人人都吃得好。」黃淑儀表示︰「一哥是世界級名廚，身懷絕技卻大方公開秘方。我曾請教他如何煮鮑魚炒飯，把從他身上學到的秘訣寫進烹飪書，發揚光大。」

（即時娛樂）