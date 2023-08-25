釀魂｜盧瀚霆不看重得失 希望觀眾看到不一樣的Anson Lo (23:58)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演第二部電影《釀魂》昨日上映，首日連優先場票房逾110萬，成為今年暑假檔最快破百萬的港產片。

Anson Lo與朱栢康、陳紫萱合演《釀魂》日前接受《明報》專訪，Anson Lo主演首部電影《假冒女團》票房795萬，成績未如理想，問他會否期望《釀魂》有佳績？他表示不知有多少票房才算好：「《假冒女團》在疫情下戲院重開上映，有這個票房數字，我作為新人已算好。至於《釀魂》票房，我沒想太多。」他希望觀眾看完，感受到電影的中心思想，喜歡該片已很好，如果看到不一樣的Anson Lo，已是額外收穫。他不會將成敗得失看得太重，希望大家覺得我在《釀魂》情緒演繹上做得好已很開心。

Anson Lo戲中有很多內心戲，面對突然痛失女友自責和悲傷，終日飲酒麻醉自己，遇到靈異事件又產生驚恐等，演出上有否遇到困難？他說：「角色較抑鬱和抑壓，因女友離世，望到和遇到很多東西，都會想起從前的她，要用眼神交代，還要在短時間表現出來，是頗大挑戰。幸好前期開會和圍讀，大家一起創作，給我很多意見。拍攝時有朱栢康老師從旁帶領和幫助。」朱栢康否認帶領他們，只是分享自己的看法和經驗。

欲知專訪內容，請留意明天（26日）明報娛樂版。

（即時娛樂）