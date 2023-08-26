炎明熹為個唱喼弗忍口 飲食定時均衡 戒辣戒煎炸美食 (12:28)

炎明熹（Gigi）昨晚（25日）以大使身分，到伊館出席「展翅青見超新星」活動，同場還有林奕匡和Lolly Talk等演出，鼓勵年輕人勇敢展開追夢之旅。

Gigi鼓勵年輕人要勇於嘗試，努力實踐夢想，她說：「不試過不會知自己潛能去到那裏，我最想嘗試古代弓箭，以前看電視劇和動漫，覺得好有型，對射箭產生興趣，但一直沒機會學，亦未玩過。」

Gigi為了10月舉行的首個個唱，已開始積極健身減肥，她說：「教練說我大部分是脂肪，因為平時食無定時，表演前沒胃口吃很少，不用工作就食慾大增，令到肉臟脂肪不太健康，叫我進食要定時和均衡，盡量不吃油膩、煎炸和辛辣，但我不會回到以前吃烚雞胸減肥，雞蛋亦少吃，我對蛋白敏感。」

不擅長跳舞的Gigi表示將於9月開始排舞，預了會很難，她會加把勁，問她會否學薛家燕跳Jisoo的《FLOWER》？她表示有興趣：「跳舞會有一種新感覺給自己，雖然跳舞很難，其實沒東西是容易的，但花時間練習，愈來愈熟應該會得心應手。」

林奕匡自言健碩了，西裝也不合身，說：「為健康最近開始勤做運動，因曾幾何時講過希望40歲是人生最弗狀態，距離40歲仍有幾年，所以應會愈來愈弗，現在胸圍大了2吋，我不是要外表靚要操到幾舊腹肌，是為了鍛練自己規律性，又可以練氣，對工作有幫助。」

（即時娛樂）