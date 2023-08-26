港姐決賽Q&A搞新意思 C君孖麥美恩合力刁難佳麗 (12:50)

明晚港姐決賽問答環節題目，是大會將佳麗個人背景資料及基因資料輸入AI，生成度身訂做個人化問題，相當新穎。而C君和麥美恩（左圖）將與AI「聯手」為今屆師妹考牌。（大會提供）

《2023香港小姐競選決賽》明晚（27日）舉行，16位佳麗1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle），連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐港姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐。

大會今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，明晚問答環節題目，是大會將佳麗個人背景資料及基因資料輸入AI，生成度身訂做個人化問題，相當新穎！而輸入的基因資料，大會更是得到香港一所專業基因及診斷檢測公司全力協助，並得到佳麗同意下採用。

大會所採用的佳麗基因資料，趣味性亦相當高，包括：睡眠質素高低、音樂跳舞能力強弱、體重反彈機會、會否容易有皺紋、長壽的可能性、甚至乎IQ/EQ/責任心/ 創作力高低等，AI因應這些資料所生成的問題，甚有娛樂性。為了增加Q&A難度，大會邀得轉數快的C君（鄭詩君）及麥美恩主持相關環節，以既尖銳又無聊的角度，與佳麗鬥智鬥急才！

對於與AI「聯手」為今屆師妹考牌，麥美恩笑言好好玩，並謂不介意臨場才知道要問什麼問題：「港姐最好玩就係即興吖嘛，咁咪可以順便考佳麗玩唔玩得，我同C君今次會打醒100分精神，因為我哋喺台上時間唔算好多，會用盡每分每秒展現自己嘅才華。」

對於無綫「四大愛妻號」陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠，破天荒首度擔任港姐司儀， C君搞笑著四子「盡量唔好做得咁好」，並憶述當年任港姐司儀時，一度遭林盛斌嚇窒：「嗰時我第一次見到林盛斌緊張，係會緊張到震嗰隻，佢講咗一樣嘢，講完令我同陸永都好緊張，佢話香港小姐係金牌司儀嘅證明。」

另外，大會找來曾比特、吳業坤及涂毓麟，協助佳麗與AI互動，帶給觀眾新鮮感。載歌載舞重任則落在《中年好聲音》及《聲夢傳奇》，屆時《好聲音》及《聲夢》首兩季的歌手，攜手於港姐舞台演出。

（即時娛樂）