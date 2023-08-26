破毒強人｜陳豪奸到出汁視帝呼聲高 何廣沛痛哭戲感動觀眾 (13:13)

陳豪獲封視帝的呼聲亦似乎愈來愈高，網民除了大讚他演技爐火純青，有人指陳豪演出來的吸引力，令他們反過來想要支持壞人。（大會提供）

無綫劇《破毒強人》前晚（24日）劇情講述一心找文華（陳豪飾）報仇的福田（蔣志光飾），擄走與安樂（何廣沛飾）相依為命的妹妹好好，藉此威脅文華；當安樂聽到身陷險境的妹妹，在手機另一邊求救時甚是著急，但礙於有口難言，更是悲痛莫名，廣沛欲哭無淚的演出，獲大讚演技有進步。

昨晚（25日）廣沛再騷演技，事緣文華向安樂保證會將好好平安帶回家，但隨著文華一直未有消息，心急如焚的安樂直衝書店，當發現文華空手而回，情緒幾近崩潰的安樂，先是一拳打落文華塊臉，之後再瘋狂連環捶打文華，經過一輪拉扯，安樂終於停手並無助地跌坐兼抱膝痛哭，文華見狀即含淚抱著可憐的安樂。

廣沛連續兩晚的感情爆發戲均處理得不俗，書店場口無論是著急地質問文華、激動地表達擔心好好、或是最後無助地痛哭，眼淚全程在眼眶打轉，喊得含蓄自然之餘，亦顯得格外惹人憐憫；Ending安樂抱著文華痛哭一幕，更獲網民洗版式讚感動，有網民指廣沛的VO讀得相當有感情，聲線比起初入行時進步不少。

無綫官方昨晚（25日）上載相關場口拍攝花絮，片段所見廣沛出手怒打陳豪前，其實相當緊張，2人正式埋位前反覆試位；由於陳豪硬食拳頭後，整個人向後仆，令同場「食花生」的張寶兒、郭柏妍及胡定欣笑到肚痛。之後拍攝「連環捶打」場口更是爆笑，飾演啞巴的廣沛出拳期間突然「大聲喊痛」，原來是負責阻止他的張寶兒「用力過猛」，令手臂被捏得很緊的廣沛大受皮肉之苦。由於廣沛經歷的「災難」太過出人意表，就連被打到趴在枱上的陳豪亦忍不住爆笑，拍攝現場一片歡樂。

隨著劇情逐步推進，陳豪獲封視帝的呼聲似乎愈來愈高，昨晚陳豪確是魅力大爆發，劇情講述福田為了折磨文華，竟將一元掉進火鍋中、並著文華徒手將一元從滾燙的湯中拿出來。該場無論是文華滿頭大汗兼青筋暴現的痛苦表情，或是福田難以置信的驚嚇樣，以及出人意表的劇情發展均甚具記憶點。

（即時娛樂）