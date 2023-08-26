張寶兒讚老公有責任感 為袁偉豪抱不平：我哋經濟獨立 (13:38)

張寶兒（Bowie）接受商台梁泰來主持的《星光背後》訪問。Bowie於2017年以嘉賓身分，赴非洲參與《打工捱世界2》時，邂逅袁偉豪（Ben），原來入行前她根本不知對方是香港先生冠軍，她說：「一來我面盲認不到人，二來入行前不太留意娛樂新聞，他給我第一印象就是好陽光，因為連打防疫針也戴墨鏡，好charm！到非洲拍節目，發現他好照顧團隊，像一個Team player，價值觀和我好似，最重要是車程太多，我們聊了很久。」

完成拍攝後，即傳出2人拍拖，Bowie親揭當時否認原因：「是不知怎樣回應，又不知道承認拍拖，會對Ben有什麼後果，擔心影響他當時已有很不錯的事業發展。」

Bowie因家庭背景有一個富爸爸，被問對於拍拖至結婚以來，2人有沒有壓力，Bowie說：「從來是外界或社會標籤，變了label他怎樣融入我的家庭。其實我們經濟獨立，Ben是個很傳統很有責任感的男人，拍拖去旅行時，經常主動Afford所有支出、要完全take care我，反而有時我要求AA制。」

Bowie坦言替丈夫不值，為老公抱不平：「有時有些人認定他是一個怎樣的人，但真的不是大家想像，Ben是好好人、愛惜家庭及好有責任感。我阿爸一開始已覺得他是好男仔，就是因為最初大家問他，我們是否拍拖，他主動承認，阿爸覺得他好有擔帶，因為當時的娛樂圈，不是太多人願意公開戀情。」

談到入行短短2﹑3年便答應Ben求婚，當時Bowie曾擔心對事業有影響：「很多人跟我說這麼早結婚代表不想做，又有人說生了BB的女藝員，就沒有女神幻想，我都有思考過。很多人覺得結婚是犧牲事業，但我的世界不是這樣想，女性為何一定要二揀一？這很不公平，何况10年後，沒結婚我的事業一定就會好嗎？當找到我認為可以一起行的人，就應該捉緊眼前幸福！」Bowie自揭甫結婚便計劃生育：「首先Ben是家中獨子，除了想之外，我更想跟他建立一個大家庭。（生夠一隊足球隊？）會生多過兩個啦！」

節目中，Bowie自揭年初發現懷孕的有趣「四線」過程，原來當時夫妻從外遊回港，感覺不適先用快測檢驗COVID，繼而發現懷孕，她說：「首先我驗COVID中了，繼而同日因為覺得身體不太規律，順便驗孕，豈料同一日就驗到，最後我是四條線，還擔心影響到BB。」被問到懷孕之後，Ben有否對自己表現出份外關心，Bowie說：「他一向都對我好好，好關心我好照顧我！」

（即時娛樂）