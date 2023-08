next

男團MIRROR成員呂爵安(Edan)一連3場首個個人演唱會《EDAN LUI "IN MY SIGHT OF E" SOLO CONCERT 2023》,昨晚(25日)於亞洲博覽館開鑼,張敬軒、古巨基、張繼聰、鄧麗欣、謝君豪、導演袁劍偉送花籃祝賀,隊友盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)、DJ阮小儀、森美、楊偉倫、導演馮志強和何爵天、陳俞希、黃奕晨等現身捧場,柳應廷和「膠戰」成員黃正宜﹑徐浩昌﹑劉沛蘅和魏浚笙擔任表演嘉賓。

「正印」小儀在社交平台連環貼出多張在後台和Edan攬到實合照:「Yeah,能夠有份見證你第一次個人演唱會,係感動同興奮嘅。希望之後2場,你更加enjoy啦!感恩感恩感恩!」森美則大讚:「估到但驚喜:估到他多才,驚喜他好睇;估到他攪笑,驚喜他有型;估到他彈琴,驚喜他可愛;多才的演出,好一個『女婿安』!」

魏浚笙專誠改機票返港撐兄弟演出,他在Ig貼出合照,並寫道:「LCO GS(呂爵安Good Show﹗)簡而精的祝福,特登改機票趕返嚟,今(昨)晚好叻仔﹗」

