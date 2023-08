next

MIRROR成員呂爵安(Edan)一連3場首個個人演唱會《EDAN LUI "IN MY SIGHT OF E" SOLO CONCERT 2023》,昨晚(25日)假亞洲博覽館開鑼。

Edan身著皮革背心登場,大曬麒麟臂,他獻唱《ChatMrE》、周湯豪及五月天的國語歌時,呼喚全場起身,炒熱氣氛。

台上隨即播出Edan與團隊研究個唱造型片段,當中嘗試玩濕身,學盧瀚霆(Anson Lo,教主)做型男、又以爆谷和生果作道具,扮柳應廷(Jer)小王子造型,最後在街頭舉燈牌,扮姜濤答謝粉絲,遇上大雨的他呻:「真是自己玩自己,姜濤好乞人憎呀!不是我扮他,是姜濤扮我。」全場爆笑。

鏡頭一轉,有隻巨型大熊跟舞蹈員出台跳舞,當公仔除下頭套時,原來是Edan所扮,他唱出《小諧星》。Edan表示扮大公仔又熱又辛苦,即場表演除衫時,再討論開場曬麒麟臂,笑說:「我紋晒身,『壞過凱婷』,知我咩料!我係咪好大隻?唔好𧨾我,我唔夠大隻,因為冇時間操。」

