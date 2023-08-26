呂爵安個唱｜Edan穿孖煙囪演出 借舉中指事件自嘲 列舉做偶像條件 (15:54)

Edan穿冷衫襯孖煙囪演出 ，並聯同《全民造星II》四位B3組員（右下圖），唱出《一加一等如阿儀》、《天水圍Gang Gang》改編版外，並演出長達半小時棟篤笑。（劉永銳攝）

呂爵安（Edan）昨晚（25日）假亞博首次舉行個唱，他以不同造型示人，出場時還騷麒麟臂，惹爵屎（粉絲暱稱）尖叫，之後Edan換上西裝邊唱邊跳時，竟不慎谷爆衫鈕變成大Deep V，不經意騷出胸肌，全場再次尖叫，他笑說：「件衫爛咗，睇蝕晒，畀大家睇多咗一吋！」當他俯身拿水飲時，再拿Anson Lo開玩笑：「我飲水唔似佢會發出聲音。」

擔任嘉賓的柳應廷（Jer）跟Edan合唱《以後別做朋友》和搞笑版《水刑物語》，Jer還一度緊張甩嘴，他解釋：「見證Edan開個唱，好感動，緊張過自己開騷。」Edan指開個唱最驚請不到嘉賓，而請Jer演出皆因從《全民造星》開始共同成長，Jer即摸他的胸部笑說：「《造星》冇見過佢DeepV。」Edan聞言說：「《造星》都冇見過你咁肥，請自己公司人最好，唔使畀錢。」Jer即秒回：「照收呀！」然後他獨唱《鹹魚遊戲》才落台。

之後Edan換了冷衫配孖煙囪上台，跟觀眾玩答問環節，並滿足粉絲要求合照、拍短片。然後，他聯同《全民造星II》四位B3組員，唱出《一加一等如阿儀》、《天水圍Gang Gang》改編版外，並演出長達半小時棟篤笑。

Edan扮補習天王開班培訓偶像，列舉3項做偶像條件：「講啱嘅嘢、做啱嘅事、做要做嘅既事」，並提出3項禁忌：不能舉中指、講粗口，別跟女仔近距離接觸，他說：「我要就曾舉中指事件道歉，立志做禁舉中指大使，會去19區宣揚『企硬，舉中指衰硬』標語。ERROR因為講粗口，粉絲少過MIRROR，不過無論實力派或偶像派，都不要亂開餐廳。仲有，偶像好怕同化妝師、髮型師傳緋聞。」他還分享偶像遭粉絲私追情况，Edan強調只跟稿講，希望大家不要脫粉。

安歌時，6膠成員台上合體合唱，由於珈其身在日本已預錄片段，Edan笑言特意整蠱他，要求他拍出浴唱《Loverse》。其餘4膠就響應粉絲大叫「除衫」，趁除外套向Edan送驚喜，騷出衫背寫上「我哋愛你」字句。

Edan在個唱尾聲訴心聲，趁機多謝家人疼愛，自爆在家似王子，對媽媽態度差，但媽媽絕無怨言。他又稱近幾年發現人生不簡單，要開心並不容易，最近準備演唱會，領悟到做人最緊要平衡情緒：「嘗試擁抱不開心，才會知道什麼是開心，我為演唱會操肌，日日食得清淡，直到有日品嘗到米線，覺得特別好味。」

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（即時娛樂）